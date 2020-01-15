Путін у 16-й раз звернеться до парламенту Росії

Президент Росії Володимир Путін 15 січня в 16-й раз як глава держави виголосить щорічне звернення до Федеральних зборів, як у Росії називають спільне засідання обох палат парламенту. Серед слухачів будуть також міністри уряду, судді Конституційного та інших судів, провідні регіональні чиновники та інших члени політичної еліти.

Путін виголошуватиме свою промову на тлі повільного економічного зростання, високого рівня бідності серед мільйонів росіян та ознак зростання невдоволення тривалим періодом правління російського лідера, про що, зокрема, свідчать протести минулого літа в Москві. Країна залишається під західними санкціями, запровадженими через анексію Криму, роль Росії в збройних конфліктах в Україні та Сирії, а також через втручання Москви в президентські вибори у США.

67-річний Путін домінує в російській політиці впродовж двох десятиліть, обіймаючи посаду президента або прем’єр-міністра з 1999 року. У 2018 році Путін був переобраний на новий шестирічний термін.

Звернення, виголошення якого відбувається в Георгіївському залі Кремля є одним із трьох регулярних виступів, які Путін проводить щороку. Іншими публічними заходами такого масштабу є так звана «пряма лінія», коли лідер спілкується з громадянами Росії з різних регіонів, а також велика прес-конференція, до участі в якій запрошуються сотні журналістів.