Радіо Свобода Daily: Разумков пояснив, як зросли зарплати депутатів

Разумков прокоментував зарплати депутатів

Інформація про підвищення зарплат народних депутатів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності, заявив голова Верховної Ради Дмитро Разумков. «Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть у ЗМІ: про 100 тисяч, десь я читав про 150 тисяч гривень. Зміна заробітної плати становить близько 3 тисяч гривень і пов'язана вона з підвищенням прожиткового мінімуму», – сказав Разумков.

За даними ЗМІ, наприкінці 2019 року заробітна плата народних депутатів коливалася здебільшого від 30 до 40 тисяч гривень на місяць. Напередодні колишній віцепрем'єр Павло Розенко із посиланням на свою інформацію заявив, що у 2020 році зарплата народних депутатів перевищуватиме 100 тисяч гривень. Він стверджував, що оплата праці депутатів збільшена у 2,5 раза, а топ-чиновників – у 3,5-5 разів.

У 80% тепломереж Києва закінчилися нормативні терміни експлуатації

У 80 відсотків тепломереж закінчилися нормативні терміни експлуатації, повідомив начальник відділу експлуатації теплових мереж «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин. За його словами, трубопровід на вулиці Антоновича біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza працює вже 33 роки, в той час як нормативний термін експлуатації – 25 років. Тому його необхідно відремонтувати чи замінити. Загалом у Києві – 2,7 тисячі кілометрів тепломереж.

Увечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок. Пошкоджену тепломережу у КМДА пообіцяли відновити до ранку 15 січня. Через прорив теплотраси у Києві прокуратура відкрила кримінальне провадження.

А тепер коротко:

Суд відправив під арешт одного з підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої – Ігоря Редькіна. Він перебуватиме під вартою 60 діб, до 11 березня.

Адвокати ексберкутівців заступились за нову групу прокурорів у справі. Їхнього відводу вимагали родини загиблих і їхні представники, мотивуючи тим, що вони замість обвинувачення стають на сторону захисту підсудних.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук заявив, що на літаку з Оману летіла сім’я його дочки, які приїхали туди на відпочинок наприкінці грудня.

Іран повідомив про арешти через катастрофу літака МАУ

Іран повідомив про арешти через катастрофу літака «Міжнародних авіаліній України» в Тегерані. «Проведене широке розслідування, і деякі особи були заарештовані», – розповів речник судової влади.

Президент Ірану Хасан Роугані, на тлі бурхливих акцій протесту, закликав створити спеціальний суд для розслідування збиття українського авіалайнера. А Канада скликає в Лондоні зустріч міжнародної групи щодо трагедії. Тим часом українські рятувальники повернулися з Ірану, де вони працювали на місці катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України».

Як російське ТБ висвітлювало збиття Іраном українського літака

Російські прокремлівські телевізійні канали глузували із західних політиків, які казали, що Іран збив український літак, ще до того, ніж сам Іран це підтвердив. За повідомленнями цих ЗМІ проглядала редакційна лінія, що схиляла глядача до звинувачень на адресу Сполучених Штатів. Мовляв, США винні в ескалації напруженості через вбивство іранського генерала Касема Солеймані. Більше про це – тут.

Росіяни і переобрання Трампа. Навіщо хакери зламали сайт української компанії Burisma?

Хакери російської військової розвідки (ГРУ) здійснили атаку на українську енергетичну компанію Burisma, що фігурує у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа. Про це повідомили експерти з кібербезпеки компанії Area 1 Security, а також світові медіа. Є підозра, що російські хакери отримали доступ до серверів компанії ​Burisma​ і заволоділи інформацією з них. Для чого це Росії? Читайте у матеріалі Радіо Свобода.

Сили безпеки у столиці Лівії приведені в бойову готовність

Командувач «Лівійської національної армії» Халіфа Хафтар 14 січня залишив Москву, де відбувалися переговори щодо громадянської війни в Лівії. Він так і не підписав угоду про припинення вогню. Турецький президент пообіцяв йому «надати урок» у випадку, якщо його сили атакуватимуть міжнародно визнаний уряд Лівії.

Тим часом війська визнаного міжнародним співтовариством Уряду національної згоди приведені в підвищену бойову готовність. Не виключено, що супротивники («Лівійська національна армія») відновлять наступ на місто. Міжнародні посередники не залишають надію схилити ворогуючі сторони до компромісу. Чергова спроба має бути зроблена 19 січня в Берліні. Там відбудеться конференція з участю двох лівійських урядів, а також представників ООН, США, Британії, Франції, Китаю, Італії, Росії та Туреччини.

Як відзначали Маланку на Буковині



У селі Красноїльську, що на Буковині, щороку святкують Маланку. Святкування розпочалися звечора 13 січня. Хлопці та дівчата переодягнулися у різних персонажів: тварин, ведмедів, чортів та фольклорних персонажів – Жид, Баба, Дід, Цар та Цариця. Селяни почали готувалися до Маланки задовго до її початку: вручну клеїли маски, кожного року нові або інші, щоб не повторювалось, придумували та шили костюми. Що з цього вийшло – дивіться у фотогалереї Радіо Свобода.

Бережіть традиції!

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