Разумков заперечив інформацію про підвищення зарплат народних депутатів до 100 тисяч гривень

Інформація про підвищення зарплат народних депутатів до 100 тисяч гривень не відповідає дійсності, заяви голова Верховної Ради Дмитро Разумков.

«Я думаю, всі ви бачили інформацію в ЗМІ щодо підвищення заробітної плати народних депутатів. Я щойно звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть у ЗМІ: про 100 тисяч, десь я читав про 150 тисяч гривень. Зміна заробітної плати становить близько 3 тисяч гривень і пов'язана вона з підвищенням прожиткового мінімуму», – сказав Разумков.

За даними ЗМІ, наприкінці 2019 року заробітна плата народних депутатів коливалася здебільшого від 30 до 40 тисяч гривень на місяць.

Напередодні колишній віцепрем'єр Павло Розенко із посиланням на свою інформацію заявив, що у 2020 році зарплата народних депутатів перевищуватиме 100 тисяч гривень. Він стверджував, що оплата праці депутатів збільшена у 2,5 раза, а топ-чиновників – у 3,5-5 разів.