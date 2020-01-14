14 січня відбулося перше судове засідання після обміну у справі з обвинувачення колишніх співробітників «Беркуту» в розстрілах на Майдані. Засідання відбулося з порожньою лавою підсудних і новим складом прокурорів, що увійшли в процес перед здійсненням обміну і замінили представників обвинувачення, які вели справу роками. Родини загиблих і їхні представники вимагали відводу нової групи прокурорів, мотивуючи тим, що вони замість обвинувачення стають на сторону захисту підсудних. Самі прокурори заперечували проти відводу, але претензії до них не коментували. Адвокати ексберкутівців навпаки ж – підтримали тих, хто виступає в суді в ролі обвинувачення для їхніх підсудних, назвавши позицію нових прокурорів «чесною». Суд виніс рішення щодо відводу і також зазначив, що про обмін і перетин підсудними лінії розмежування на Донбасі судді і присяжні дізналися з медіа та досі не мають офіційних звернень до суду.