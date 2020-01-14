Аварія тепломережі у Києві: пошкодження обіцяють усунути до ранку середи

Пошкоджену тепломережу на вулиці Антоновича у Києві обіцяють відновити до ранку 15 січня, повідомили у Київміськадміністрації.

«Київтеплоенерго» вже замінило половину пошкодженої ділянки трубопроводу на вулиці Антоновича. За ніч і сьогоднішній день працівники КП «Київтеплоенерго» здійснили розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконали роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів… Станом на 18:00 вже змонтовано 12 метрів тепломережі. Усього заміні на цій ділянці підлягає 23 метри», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що роботи триватимуть всю ніч.

Увечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок.