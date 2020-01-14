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14 січня 2020, Київ 09:53
Новини | Події

Рух вулицею Антоновича в Києві обмежили після аварії тепломережі – МВС

Прорив тепломережі біля ТРЦ Ocean Plaza в Києві, 13 січня 2020 року

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Рух вулицею Антоновича в Києві обмежили після аварії тепломережі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

«У зв’язку з проведенням ремонтних робіт через прорив труби та провалом асфальтового покриття на вулиці Антоновича (поблизу торговельного центру) рух вулицею Антоновича повністю обмежено (від вулиці Загородньої до бульвару Дружби народів)», – попередили в МВС.

Увечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок.

Маршрутка, яка застрягла поруч із ТРЦ Осean Plaza внаслідок підмиву асфальтового покриття, Київ, 13 січня 2020 року
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ДСНС: після аварії тепломережі в Києві врятовані 13 людей, госпіталізовані з опіками 7 (оновлено станом на 7:00 14 січня)

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