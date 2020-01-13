Прорив теплотраси у Києві: евакуювали 13 людей, в однієї жінки – опіки ніг

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій України повідомили, що рятувальники евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Ocean Plaza після прориву тепломережі на вулиці Антоновича у Києві.

«Рятувальники евакуювали з маршрутного таксі 4 пасажирів, а також 3 громадян з тролейбуса, що стояв поряд і опинився в паровій завісі. Гаряча вода з тепломережі потрапила також до магазину «Ашан» і першого поверху ТРЦ Ocean Plaza. Людей евакуювали. Рятувальники особисто винесли на руках з приміщення 6 осіб. Рятувальники винесли з будівлі одну потерпілу жінку, яка отримала опіки ніг. Постраждалу передали працівникам медичної служби», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що інформація про подію надійшла рятувальникам о 20:38. На місці зараз працюють комунальні служби і рятувальники КМДА.

Раніше ввечері 13 січня у КМДА повідомили, що в Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича біля ТРЦ Оcean Plaza сталося пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині, в результаті чого перекрили подачу теплоносія і частково обмежили рух транспорту. У соціальних мережах користувачі розміщували фото із частково затопленим першим поверхом ТРЦ.