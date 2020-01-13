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13 січня 2020, Київ 23:13
Новини | Події

Біля ТРЦ у Києві прорвало трубу, подачу теплоносія перекрили, відкачують воду – КМДА

Аварія на вулиці Антоновича у Києві, 13 січня 2020 року

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У Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича біля ТРЦ Оcean Plaza ввечері 13 січня сталося пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині, повідомили ввечері понеділка у Київміськадміністрації.

«У результаті пошкодження стався витік води. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» перекрила подачу теплоносія і розпочала відкачування води. Рух транспорту частково обмежено», – йдеться в повідомленні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода через прорив теплотраси утворилася яма, в яку втрапила маршрутка. У соціальних мережах користувачі також розміщують фото із частково затопленим першим поверхом ТРЦ Оcean Plaza. Адміністрація закладу поки публічно ситуацію не коментує.

У результаті учорашнього інциденту ніхто не постраждав
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