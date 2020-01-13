Біля ТРЦ у Києві прорвало трубу, подачу теплоносія перекрили, відкачують воду – КМДА

У Голосіївському районі Києва на вулиці Антоновича біля ТРЦ Оcean Plaza ввечері 13 січня сталося пошкодження магістрального трубопроводу на проїжджій частині, повідомили ввечері понеділка у Київміськадміністрації.

«У результаті пошкодження стався витік води. Аварійна бригада «Київтеплоенерго» перекрила подачу теплоносія і розпочала відкачування води. Рух транспорту частково обмежено», – йдеться в повідомленні.

Як передає кореспондент Радіо Свобода через прорив теплотраси утворилася яма, в яку втрапила маршрутка. У соціальних мережах користувачі також розміщують фото із частково затопленим першим поверхом ТРЦ Оcean Plaza. Адміністрація закладу поки публічно ситуацію не коментує.

5 листопада 2019 року на розі вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві на дорозі у двох місцях утворилися провалля, з яких почала бурлити гаряча вода. Два автомобілі в результаті інциденту були пошкоджені, але ніхто з людей не постраждав.