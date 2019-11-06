Прорив з гарячою водою: частину дороги у центрі Києва відремонтують до 8 листопада

У центрі Києва на перетині вулиць Саксаганського та Шота Руставелі, де 5 листопада сталася аварія тепломережі, тривають роботи з відновлення, які мають завершитися до 8 листопада, повідомив заступник голови Київської міськдержадміністрації Петро Пантелеєв на сторінці у Facebook.

«Роботи дуже складні: теплові мережі у двох місцях перетинають електричні кабелі 110 тисяч вольт і зливова каналізація (колектор), лінії зв’язку, а також контактна лінія тролейбуса. Працівникам доводиться виконувати багато робіт вручну. Завершення робіт плануємо на 8 листопада», – повідомив Пантелеєв.

За його словами, КП «Київтеплоенерго» переключило споживачів на інші джерела теплопостачання. Пантелеєв запевнив, що перебоїв у подачі тепла в районі аварії не буде.

5 листопада близько 16:40 на розі вулиць Шота Руставелі та Саксаганського у Києві на дорозі у двох місцях утворилися провалля, з яких почала бурлити гаряча вода. Два автомобілі в результаті інциденту були пошкоджені, але ніхто з людей не постраждав. У листопаді 2018 року неподалік від цього місця, на вулиці Шота Руставелі, теж прорвало трубу з гарячою водою.