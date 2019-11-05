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05 листопада 2019, Київ 22:36
Фотогалереї

У центрі Києва прорвало тепломережу – фото

Автомобіль провалився під землю через аварію тепломережі на вулиці Еспланадній в центрі Києва.
&laquo;Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на вулиці Еспланадній. Заїзд на неї із вулиці Басейної тимчасово перекритий через аварію на тепломережі, який спричинив провал покриття проїжджої частини&raquo;, &ndash; повідомила патрульна поліція Києва
1 «Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на вулиці Еспланадній. Заїзд на неї із вулиці Басейної тимчасово перекритий через аварію на тепломережі, який спричинив провал покриття проїжджої частини», – повідомила патрульна поліція Києва
Правоохоронці не інформують про постраждалих унаслідок інциденту
2 Правоохоронці не інформують про постраждалих унаслідок інциденту
У листопаді 2018 року неподалік від цього місця, на вулиці Шота Руставелі,&nbsp;прорвало трубу з гарячою водою
3 У листопаді 2018 року неподалік від цього місця, на вулиці Шота Руставелі, прорвало трубу з гарячою водою
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