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05 листопада 2019, Київ 22:36
Фотогалереї
У центрі Києва прорвало тепломережу – фото
05 листопада 2019, 21:58
Сергій Нужненко
Автомобіль провалився під землю через аварію тепломережі на вулиці Еспланадній в центрі Києва.
1
«Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на вулиці Еспланадній. Заїзд на неї із вулиці Басейної тимчасово перекритий через аварію на тепломережі, який спричинив провал покриття проїжджої частини», – повідомила патрульна поліція Києва
2
Правоохоронці не інформують про постраждалих унаслідок інциденту
3
У листопаді 2018 року неподалік від цього місця, на вулиці Шота Руставелі,
прорвало трубу з гарячою водою
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У центрі Києва прорвало тепломережу – фото
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Автомобіль провалився під землю через аварію тепломережі в центрі Києва
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