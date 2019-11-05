Автомобіль провалився під землю через аварію тепломережі в центрі Києва

Автомобіль провалився під землю через аварію тепломережі на вулиці Еспланадній в центрі Києва.
«Патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на вулиці Еспланадній. Заїзд на неї із вулиці Басейної тимчасово перекритий через аварію на тепломережі, який спричинив провал покриття проїжджої частини», – повідомила патрульна поліція Києва.
Правоохоронці не інформують про постраждалих унаслідок інциденту.
У листопаді 2018 року неподалік від цього місця, на вулиці Шота Руставелі, прорвало трубу з гарячою водою.
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