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14 січня 2020, Київ 06:47
Новини | Події

ДСНС: після аварії тепломережі в Києві врятовані 13 людей, госпіталізовані з опіками 7

Маршрутка, яка застрягла поруч із ТРЦ Осean Plaza внаслідок підмиву асфальтового покриття, Київ, 13 січня 2020 року

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Співробітники Державної служби України з надзвичайних ситуацій врятували ввечері 13 січня 13 людей після пошкодження тепломережі на вулиці Антоновича у Києві. Згідно з повідомленням рятувальників, чотирьох людей витягли з маршрутного таксі, яке потрапило задніми колесами в яму, утворену через підмив асфальтного покриття. Ще троє людей були в тролейбусі, шестеро залишалося на першому поверсі торговельного центру Оcean Plaza, де і сталася аварія.

«Внаслідок події 7 осіб з термічними опіками кінцівок госпіталізовано до лікарні», – інформують у ДСНС.

Роботу торгового центру тимчасово призупинено. Аварійно-комунальні служби проводять ремонтно-відновлювальні роботи. Теплопостачання до споживачів вони планують відновити по обвідних гілках тепломережі.

Заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв повідомив увечері 13 січня, що магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень не виявили.

Прорив труби на проїжджій частині у Києві – фоторепортаж
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Прорив труби на проїжджій частині у Києві – фоторепортаж

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