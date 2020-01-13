Пантелеєв про аварію тепломережі в Києві: 9 людей зазнали опіків, тяжких травм немає

Заступник голови Київміськадміністрації Петро Пантелеєв повідомив, що внаслідок пошкодження тепломережі на вулиці Антоновича у Києві дев’ятеро людей зазнали опіків. Раніше були повідомлення про одну жінку з опіками.

«За нашою інформацією, тяжких травм немає. Зараз постраждалим надається допомога», – сказав Пантелеєв на брифінгу біля ТРЦ Оcean Plaza, де і сталася аварія.

За його словами, фахівці «Київтеплоенерго» цілодобово працюватимуть над ліквідацією пошкодження тепломережі, тепловики проведуть роботи з розриття, після чого стане зрозуміло, скільки часу триватиме усунення пошкодження.

За словами Пантелеєва, мешканці Голосіївського району будуть перепідключені на інші мережі теплопостачання.

«Ми прогнозуємо, що без тепла жоден будинок не залишиться, оскільки є можливість перепідключити абонентів на інші мережі теплопостачання», – сказав заступник голови КМДА.

Він наголосив, що магістральна мережа, на якій стався порив, була збудована в 1987 році. Влітку, під час гідравлічних випробувань, пошкоджень не виявили.

Наразі аварійні бригади «Київтеплоенерго» відкачують воду, а потім перепідключатимуть житлові будинки і соціальні заклади на інші теплоджерела.

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій кажуть, що інформація щодо потерпілих уточнюється. Раніше у ДСНС повідомили, що евакуювали 13 людей з транспорту і ТРЦ Оcean Plaza після прориву тепломережі ввечері 13 січня у Києві.