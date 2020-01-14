Медведчук заявив, що на літаку з Оману летіла сім’я його дочки

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Віктор Медведчук, розповів кореспонденту Радіо Свобода, хто перебував на борту літака, яким він користується, під час перельоту з Оману до Москви.

«Я користуюся цим літаком відповідно до угоди, яка в мене підписана з оператором на авіаперевезення, іноді я використовую цей літак. Щодо перебування цього літака в Омані, то я можу сказати так, дійсно, він 7 січня був в Омані, 8-го він вилетів в Москву. Він в даному випадку перевозив сім’ю моєї старшої доньки (Ірини – ред.). І більше на борту цього літака ні на шляху до Оману, ні на шляху з Оману до Москви, крім сім'ї моєї дочки, нікого не було», – зазначив Медведчук.

На уточнююче запитання кореспондента Медведчук пояснив, що літак лише забирав сім’ю його дочки, які приїхали до Оману на відпочинок наприкінці грудня.

Він уточнив, що на борту літака перебували, крім його дочки, її чоловік Андрій Рюмін та троє їхніх дітей.

Медведчук наголосив, що Рюмін не знайомий з президентом України Володимиром Зеленським і не зустрічався з ним в Омані.

Народний депутат відкинув і інформацію про те, що нібито на літаку побував помічник президента Росії Владислав Сурков. «Літак летів без пасажирів з Києва до Оману. Як пан Сурков міг потрапити в цей літак? І з Оману до Москви він летів з сім’єю моєї дочки. Більше там нікого не було», – розповів він.

Медведчук зазначив, що користується цим літаком кілька місяців, а загалом користується «двома-трьома» літаками.

Переліт літака Медведчука до Оману і назад збігся з перебуванням у тій країні президента Володимира Зеленського. За даними ЗМІ, в цей же час туди прибув з «делегацією з Москви» літак Bombardier з номером 9H-VJN, яким, як повідомляли «Схеми», Зеленський повернувся в Україну.

У листопаді 2018 року зять Медведчука Рюмін став співзасновником компанії ТОВ «Прайм-Инвест». Напрямок діяльності фірми – покупка і продаж власного нерухомого майна. Крім Рюміна, який володіє часткою в 50%, співзасновниками «Прайм-Инвест» виступили бізнесмен-забудовник Павло Тьо, його син Герман Тьо, Валентина Становова та Михайло Хвесько. Тьо, Становова та Хвесько – безпосередні керівники корпорації Capital Group.

У 2019 році журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» повідомили, що Рюмін став бізнес-партнером родини Павла Тьо – голови ради директорів будівельного холдингу Capital Group, який у Москві спеціалізується на будівництві комплексів, іншої житлової та комерційної нерухомості.