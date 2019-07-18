Зять Медведчука став бізнес-партнером великого російського забудовника

Зять лідера партії «Опозиційна платформа – За життя» Віктора Медведчука Андрій Рюмін став бізнес-партнером родини Павла Тьо – голови ради директорів будівельного холдингу Capital Group, який у Москві спеціалізується на будівництві комплексів, іншої житлової та комерційної нерухомості. Про це повідомляють журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»).

Відповідно до даних із російського реєстру юридичних осіб, чоловік доньки Медведчука від попереднього шлюбу Андрій Рюмін, який до останнього часу мав інтерес в енергетичних компаніях (на даний час є генеральним директором ПАТ «Ленэнерго», почав займатися нерухомістю.

У листопаді 2018 року Рюмін став співзасновником компанії ТОВ «Прайм-Инвест». Напрямок діяльності фірми – покупка і продаж власного нерухомого майна. Крім Рюміна, який володіє часткою в 50%, співзасновниками «Прайм-Инвест» виступили бізнесмен-забудовник Павло Тьо, його син Герман Тьо, Валентина Становова та Михайло Хвесько. Тьо, Становова та Хвесько – безпосередні керівники корпорації Capital Group.

​Capital Group – холдинг, який веде кілька амбітних будівельних проектів у самому центрі Москви. Зокрема, це Capital Towers біля Москва-Сіті, The Book на Арбаті та резиденція Mandarin Oriental навпроти Кремля.

Андрій Рюмін і донька Віктора Медведчука Ірина побралися у 2006 році. Тоді про Рюміна було відомо небагато. Зокрема, Нестор Шуфрич, який, за даними ЗМІ, був на весіллі, лише міг сказати, що Рюмін – із професорської родини.

У 2016 році російські ЗМІ повідомляли, що Ірина Медведчук має квартиру у будинку, де мешкає керівництво «Газпрому».

Зараз Андрій Рюмін, крім бізнесу в енергетиці і віднедавна – у нерухомості, веде і громадську діяльність. Він є членом опікунської ради клубу «Спорт-Правопорядок» у Санкт-Петербурзі, куди також входить, зокрема, і давній друг Путіна Василь Шестаков.