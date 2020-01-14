«Київтеплоенерго»: у 80% тепломереж закінчилися нормативні терміни експлуатації

У 80 відсотків тепломереж закінчилися нормативні терміни експлуатації, повідомив начальник відділу експлуатації теплових мереж «Київтеплоенерго» Олександр Пелипишин.

«25 років – нормативний термін експлуатації, але все залежить від зовнішніх чинників у тому числі. Трубопровід може більше працювати, але все залежить від того, що на нього впливає», – сказав Пелипишин.

За його словами, трубопровід на вулиці Антоновича біля торговельно-розважального центру Ocean Plaza працює вже 33 роки, і його необхідно відремонтувати чи замінити. Загалом у Києві – 2,7 тисячі кілометрів тепломереж.

Заступник голови КМДА Петро Пантелєєв розповідав, що у 2019 році почалася системна модернізація, і вдалося замінити 130 кілометрів, але всього майже 3 тисяч кілометрів мереж теплопостачання, які необхідно міняти.

Увечері 13 січня біля метро «Либідська» прорвало тепломережу. Через це була пошкоджена дорога й частково затопило нижній поверх ТРЦ Ocean Plaza. У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили про 13 постраждалих, сімох із них шпиталізували з опіками кінцівок.