Суд відправив під арешт одного з підозрюваних у вбивстві Окуєвої

Святошинський райсуд Києва відправив під варту одного з підозрюваних у справі про вбивство пресофіцерки добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, Ігоря Редькіна.

Він перебуватиме під вартою 60 діб, до 11 березня.

Ухвала суду може бути оскаржена протягом п’яти днів.

Захист Редькіна заявив про намір подати апеляцію на рішення, зокрема, посилаючись на стан його здоров’я.

Редькін – єдиний фігурант справи про вбивство Окуєвої, якому 14 січня обирали запобіжний захід, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

12 січня поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017 року. Точної кількості затриманих тоді не уточнили. Але в поліції повідомили, що загалом, до злочинної групи, причетної до вбивства Окуєвої, входило сім осіб.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.