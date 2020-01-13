Поліція про вбивство Окуєвої: ДНК зі зброї взяли, але слідство не захотіло поширювати інформацію

Правоохоронці взяли ДНК зі зброї, з якої у 2017 році вбили військову Аміну Окуєву, повідомив голова Національної поліції Ігор Клименко.

Через кілька днів після вбивства поліцейські заявили, що на знайденій зброї не знайшли ні відбитків, ні слідів ДНК.

«На час 2017 року, коли було інтерв’ю, про яке ви згадуєте, слідство не вважало за можливе надати і розповсюдити дану інформацію, у тому числі управлінню комунікацій. Тому політична заява – це політична заява... ДНК було взяте, але слідство не захотіло розповсюджувати дану інформацію», – заявив Клименко.

12 січня поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017 року. За кілька місяців до цього на них напали в автомобілі. Окуєва тоді поранила нападника громадянина Росії Артура Денісултанова. За даними ЗМІ, у грудні 2019 року його передали підтримуваним Росією бойовикам на Донбасі в межах обміну.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.