Поліція: підозрюваного в замаху на Осмаєва передали Росії під час обміну

Підозрюваного в замаху на добровольця Адама Осмаєва в червні 2017 року передали підтримуваним Росією бойовикам в межах обміну утримуваними особами на Донбасі, повідомив керівник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«Наскільки мені відомо, у Києві відбувався в Подільському районному суді суд щодо Артура Кринарі, він же Дінго. Ухвалене рішення щодо обміну на наших українських заручників. Він був одним із суб’єктів. Таким чином, українська держава звільнила й передала його Російській Федерацій у рамках обміну», – сказав Нєбитов.

Обмін утримуваними особами між Україною та підтримуваними Росією бойовиками відбувся наприкінці грудня 2019 року за формулою «76 на 124». Україна отримала 76 людей (12 військових, 64 цивільних​)!

У червні 2017 року Києві затримали громадянина Росії Артура Денісултанова, при якому був паспорт на ім’я громадянина України Олександра Дакара, за підозрою в замаху на екскомандира батальйону імені Джохара Дудаєва Адама Осмаєва. Осмаєв був госпіталізований з кульовими пораненнями. Денісултанов також був поранений дружиною Осмаєва Аміною Окуєвою.

Денісултанов стверджував, що в слідства немає доказів його вини в замаху на Адама Осмаєва. Він наполягав на своїй непричетності до цього злочину. За версією Денісултанова, пістолет «Глок», з якого, як стверджує слідство, він стріляв в Осмаєва, йому не належить. Підозрюваний переконував, що він є жертвою Осмаєва і його нині покійної дружини Аміни Окуєвої.

30 жовтня 2017 року Аміна Окуєва загинула після обстрілу їхнього з чоловіком автомобіля. 12 січня 2019 року поліція повідомила, що затримала підозрюваних в цьому нападі.

Міністерство внутрішніх справ інформує, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.