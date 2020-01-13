Підозрюваний у справі про вбивство Окуєвої не визнає своєї провини – поліція

Підозрюваний у причетності до вбивства пресофіцерки добровольчого батальйону імені Дудаєва Аміни Окуєвої, зразки ДНК якого збігаються зі знайденими на зброї з місця злочину, не визнає себе винним. Про це на пресконференції в Києві 13 січня заявив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов.

«На даний час інформації про те, що він визнає свою провину, немає, як він не визнавав у вересні (2019 року – ред.) під час затримання та коли йому оголошували підозру у співучасті у скоєнні злочинів щодо пана Зможного (вбитий у 2016 році директор компанії «Caparol Україна» Павло Зможний – ред.) і пана Міленького (вбитий у 2019 році керівник відділу реклами комунального підприємства «Київський метрополітен» Павло Міленький – ред.)», – сказав Нєбитов.

12 січня поліція повідомила, що затримала підозрюваних у вбивстві Окуєвої та замаху на її чоловіка Адама Осмаєва в жовтні 2017 року. За кілька місяців до цього на них напали в автомобілі. Окуєва тоді поранила нападника громадянина Росії Артура Денісултанова. За даними ЗМІ, у грудні 2019 року його передали підтримуваним Росією бойовикам на Донбасі в межах обміну.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що йдеться про «групу кілерів». На сайті МВС зазначається, що ДНК одного з затриманих збіглося з ДНК на зброї, кинутій на місці злочину.