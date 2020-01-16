ЦВК зареєструвала Санченка народним депутатом замість Венедіктової

Центральна виборча комісія зареєструвала народним депутатом Олександра Санченка замість Ірини Венедіктової, яка через призначення тимчасовою виконувачкою обов’язків директора Державного бюро розслідувань склала депутатський мандат.

«Комісія визнала обраним та зареєструвала народного депутата України, обраного на позачергових виборах народних депутатів України 21 липня 2019 року в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі, Санченка Олександра Володимировича, 1988 року народження, проживає в місті Києві, безпартійного, включеного до виборчого списку політичної партії «Слуга народу» під №137», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що рішення ухвалене на основі отриманої постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень депутата Іриною Венедіктовою.

27 грудня 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив Романа Трубу з посади директора Держбюро розслідувань та призначив т.в.о. директора ДБР тодішню голову Комітету Верховної Ради з питань правової політики, депутата від «Слуги народу» Ірину Венедіктову. 14 січня 2020 року Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата Ірини Венедіктової.