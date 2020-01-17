Відставка Гончарука і очікування «політичного рішення». Фоторепортаж з Ради

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і сам повідомив про це у фейсбуці, а згодом і з трибуни парламенту зранку 17 січня.



Дехто з народних депутатів пропонував прем’єрові залишитись і відповісти на запитання парламентарів. Проте цього не сталося - одразу після виступу він покинув сесійну залу.



У президента Володимира Зеленського отримання заяви підтвердили. Натомість голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього заяви від прем’єра немає.



Відповідно до закону, прем’єр-міністр України має право заявити парламентові про свою відставку і звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.



15 січня у мережі з’явилася інформація, нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про звільнення. Також з’явилися аудіозаписи, автентичність яких неможливо перевірити, на яких кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.