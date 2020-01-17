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17 січня 2020, Київ 18:36
Фотогалереї

Відставка Гончарука і очікування «політичного рішення». Фоторепортаж з Ради

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і сам повідомив про це у фейсбуці, а згодом і з трибуни парламенту зранку 17 січня.

Дехто з народних депутатів пропонував прем’єрові залишитись і відповісти на запитання парламентарів. Проте цього не сталося - одразу після виступу він покинув сесійну залу.

У президента Володимира Зеленського отримання заяви підтвердили. Натомість голова парламенту Дмитро Разумков заявив, що у нього заяви від прем’єра немає.

Відповідно до закону, прем’єр-міністр України має право заявити парламентові про свою відставку і звільняється з посади з дня ухвалення рішення про його відставку на пленарному засіданні Верховної Ради України.

15 січня у мережі з’явилася інформація, нібито прем’єр-міністр Олексій Гончарук написав заяву про звільнення. Також з’явилися аудіозаписи, автентичність яких неможливо перевірити, на яких кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що подав прохання про відставку президентові Володимиру Зеленському і чекає на його &laquo;політичне рішення&raquo;.
1 Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що подав прохання про відставку президентові Володимиру Зеленському і чекає на його «політичне рішення».
Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що заяви від Гончарука не отримував. Відповідно до закону, прем’єр-міністр України має право заявити про свою відставку Верховній Раді України. Парламент розглядає заяву протягом десяти днів.
2 Голова Верховної Ради Дмитро Разумков зазначив, що заяви від Гончарука не отримував. Відповідно до закону, прем’єр-міністр України має право заявити про свою відставку Верховній Раді України. Парламент розглядає заяву протягом десяти днів.
У разі ухвалення Радою рішення про звільнення у відставку йде і весь Кабмін. На фото: прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський та інші
3 У разі ухвалення Радою рішення про звільнення у відставку йде і весь Кабмін. На фото: прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, міністр фінансів Оксана Маркарова, міністр закордонних справ Вадим Пристайко, віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба, віцепрем’єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, міністр культури, молоді та спорту України Володимир Бородянський та інші
Олексій Гончарук обіймається зі заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Поряд голова парламенту Дмитро Разумков.
4 Олексій Гончарук обіймається зі заступником голови Верховної Ради Русланом Стефанчуком. Поряд голова парламенту Дмитро Разумков.
Після виступу з трибуни Олексій Гончарук покинув залу засідань. Дехто з депутатів пропонував прем’єрові залишитись і відповісти на запитання народних депутатів.
5 Після виступу з трибуни Олексій Гончарук покинув залу засідань. Дехто з депутатів пропонував прем’єрові залишитись і відповісти на запитання народних депутатів.
Олексій Гончарук робить &laquo;селфі&raquo; з народними депутатами від &laquo;Слуги народу&raquo;.
6 Олексій Гончарук робить «селфі» з народними депутатами від «Слуги народу».
Дехто з народних депутатів паралельно писав пости у фейсбуці з приводу відставки прем’єра.
7 Дехто з народних депутатів паралельно писав пости у фейсбуці з приводу відставки прем’єра.
Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем&rsquo;єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України, повідомила пресслужба голови держави.
8 Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України, повідомила пресслужба голови держави.

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