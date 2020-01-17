Зеленський дав силовикам 2 тижні, щоб знайти причетних до запису розмов прем’єра

Президент України Володимир Зеленський вимагає від правоохоронних органів за два тижні встановити причетних до запису розмов під час зустрічі прем’єр-міністра Олексія Гончарука, міністрів і представників Національного банку України, повідомляє пресслужба голови держави.

«Вимагаю, щоб за два тижні, якомога швидше ми з вами отримали інформацію – хто вів записи… Знайти, хто це зробив, і з цим розібратися», – сказав Зеленський.

За повідомленням, президент заявив про це 17 січня під час зустрічі з керівниками Служби безпеки України, Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ, Національного антикорупційного бюро, Державного бюро розслідувань й Управління державної охорони.

Крім того, за словами Зеленського, у межах кримінального провадження має бути чітко встановлене коло осіб, які були присутні на переговорах, і з’ясовані обставини, за яких вони відбувалися.

«У засобах масової інформації було багато фейків щодо присутності тих чи інших посадових осіб. Фотографія, яка є у ЗМІ, – з’ясувати, чи справді всі ці люди були учасниками, чи ні», – цитує голову держави його пресслужба.

Він додав, що, за словами прем’єр-міністра, було декілька переговорів, і зустріч, з якої був оприлюднений перший уривок, тривала п’ять годин.

Зеленський також закликав упродовж цих двох тижнів «напрацювати необхідні заходи, щоб унеможливити подібні інциденти в майбутньому й технічно забезпечити захист інформації».

«Несанкціоноване прослуховування і фіксування розмов не повинне мати місце у приміщеннях органів державної влади всіх рівнів, адже це питання національної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук 17 січня повідомив, що написав заяву про відставку на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова, але надіслав її президентові Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, тому що чинний уряд отримав повноваження «саме завдяки йому».

Гончарук заявив, що чекає на «політичне рішення президента». Володимир Зеленський наразі не коментував це питання.

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Згодом у Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».