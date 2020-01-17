Відставка Гончарука: що відомо станом на зараз

В Офісі президента України підтвердили отримання заяви про відставку голови уряду Олексія Гончарука, Володимир Зеленський розгляне цю заяву, йдеться в повідомленні.

«Президент України отримав подане прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо», – вказано в повідомленні у соціальних мережах.

Раніше сам Гончарук підтвердив, що написав заяву про відставку. Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку. Про це він сам написав у фейсбуці.

«Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент», – повідомив Гончарук.

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші.

Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Пізніше в Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».

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