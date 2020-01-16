«Слуга народу»: СБУ має перевірити появу аудіозаписів із «компроматом» на Гончарука

Група народних депутатів із фракції «Слуга народу» звернулася до Служби безпеки України із закликом провести розслідування з приводу аудіозаписів розмови осіб, «яких асоціюють із прем’єр-міністром України та іншими високопосадовцями». Заява з’явилася 16 січня на фейсбук-сторінці політсили.

«Записи, що активно розповсюджуються у ЗМІ й мережі інтернет, мають неабиякий резонанс», – йдеться в заяві.

Представник Кабінету міністрів у парламенті Олена Шуляк заявила, що депутати просять СБУ встановити джерела походження згаданої інформації, законність її отримання і те, чи має запис ознаки монтажу.

За її словами, існує три ймовірні шляхи того, як цю інформацію (якщо вона виявиться правдивою) могли отримати: в межах кримінального розслідування, якого немає; в межах контррозвідувальної діяльності; при встановленні технічних засобів у приміщеннях високопосадовців, де проводяться наради.

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

За повідомленнями, запис міг бути зроблений 16 грудня, і в нараді нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністр фінансів Оксана Маркарова, заступник керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші.

Пізніше Ковалів заперечила свою участь у нараді.

Пізніше в Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».