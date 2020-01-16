Кінець епохи бідності: що не так із зарплатами українських урядовців та менеджерів?

Підвищити не можна залишити як є. Де поставити кому, якщо йдеться про зарплати українських міністрів? Протягом останнього тижня українці про це гучно сперечаються в он-лайн і в оф-лай.

Одні кажуть, що висока зарплата міністра – це надійний запобіжник від корупції, мовляв не може людина, котра дотична до багатомільйонних контрактів отримувати кілька тисяч гривень. Інші вказують на українську «мінімалку», мовляв міністри мають відчути на власній шкурі, те що відчувають мільйони українців, котрі отримують ті самі кілька тисяч гривень. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Україні становить 4723 гривень, але після відрахування всіх податків залишається 3082 гривень. Тоді як місячний дохід українського міністра або його заступника може сягати до 300 тисяч гривень і навіть більше.

(Володимир Бородянський пояснив, за що отримав майже 113 тисяч гривень за грудень 2019 року)

Після засідання уряду 15 січня 2020 року, міністр кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомів, що відтепер уряд щомісяця публікуватиме зарплати міністрів та їхніх заступників.

За словами Дубілета, це буде ще один крок до прозорості та чесності по відношенню до суспільства.

Про намір бути прозорими урядовці заявили після того, як стали відомі грудневі зарплати міністрів та їхніх заступників. Наприклад, міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень.

Сам міністр Бородянський у грудні отримав 112 904 грн. Цікаво, що зарплата міністра менша від зарплати його заступників. Напраклад, заступниця міністра Ірина Подоляк задекларувала 394 710 грн доходу у грудні. Інший заступник Бородянського — Олексій Сівірін отримав у грудні 366 068 гривень.

«У заступників більша заробітня платня ніж у мене. Бо в мене є гроші, на які я живу, а заступників я запрошував на конкретні умови і частиною цих умов було виплата гідної заробітньої платні, тому що заступники живуть на зарплату», – сказав Володимир Бородянський у коментарі Радіо Свобода

Прем'єр-міністр України каже, що високими зарплатами уряд долає корупцію серед високопосадовців.

«Прошу не спекулювати цифрами, а розбиратися до кінця. У деяких випадках міністри в грудні отримали з затримкою виплати за декілька місяців…Припинивши схематоз та зробивши міністрам білі високі зарплати, ми долаємо корупційну практику у владі» , – написав Олексій Гончарук у себе в Фейсбуці.

Які зарплати в європейських урядовців та менеджерів?

За даними європейського інформаційно-дослідницького центру, найбільше заробітну плату отримують в уряді Австрії. Австрійський прем'єр міністр, якого коректно називати федеральний канцлер, отримує приблизно понад 340 тисяч євро на рік, тоді як річна зарплата австрійського міністра становить стартує від 26 тисяч євро. У Австрії базою для розрахунку заробітної плати високопосадовців, є місячна зарплата депутата. Вона становить 8 755 євро.

Місячна зарплата міністрів Фінляндії становить 9 102 євро Прем'єр-міністр Фінляндії отримує 10 920 євро на місяць. Німецькі міністри отримують 15 157 євро на місяць, тоді як канцлер – 18 697євро. У Польщі, яку люблять порівнювати з Україною базова заробітна плата міністра становить 2 336 євро на місяць. Разом з надбавками тамтешні міністри отримують приблизно 3 500 євро на місяць.

Як бачимо, у порівнянні з європейськими урядовцями, зарплати українських міністрів, принаймні деяких, не здаються вже аж такими великими. Однак у більшості європейських країн зарплати високопосадовців визначаються конкретними законами та формулами. Наприклад, у Фінляндії зарплата міністра дорівнює заробітній платі, що отримує віце-спікер парламенту, мінус 5%. Заробітна плата, яку отримує прем'єр-міністр, дорівнює заробітній платі, яку отримує спікер парламенту, мінус 5%

Зарплати польських висопосадовців на пряму залежать від мінімальної та середньої зарплати в державі. Що більше зростає зарплата громадян, то більше отримують міністри. З 1 січня 2020 року мінімальна зарплата в Польщі становить 2600 злотих, що дорівнює понад 16 000 гривень.

В українських міністрів, офіційно, зарплати не такі вже й високі. За словами Володимира Бородянського його середньо-місячна зарплата становить 37 тисяч гривень. Все рештка — це надбавки та премії. За такою схемою гроші отримують всі українські урядовці

«Премія в державному секторі — це частина сукупного доходу. Така практика. Мені затверджує премію прем'єр-міністр України», – сказав Володимир Бородянський у коментарі Радіо Свобода.

Наприклад, у вересні 2019 року міністру економічного розвитку Тимофію Мілованову нарахували премії в розмірі 345% від посадового окладу, в жовтні — 587,5%, в листопаді — 381,7%, в грудні — 373,75%. Про це, на запит видання НВ повідомили в міністерстві економічного розвитку.

Дані за листопад свідчать, що всі заступники Мілованова отримали більше, ніж він сам. Так, зарплата заступника міністра Тараса Качки склала понад 157 тисяч гривень.

Однак не лише високі зарплати урядовців посіяли розбрат в українському суспільстві. Доходи керівників державних підприємств так само стали предметом дискусій.

Наприклад у фінансовому плані АТ «‎Укрпошта» вказано, що зарплата очількика Ігоря Смілянського цього року становитиме 1 млн 866 тис. 808 грн на місяць. В доларах це понад 78 000.

Таким чином заробіток головного поштаря України більший ніж заробіток його американської колеги, очільниці поштової служби США Меган Дж. Бреннан. За даними видання Linn's Stamp News, з урахуванням всіх компенсацій, минулорічний сукупний дохід Бреннан становив 662 804 доларів США. Це приблизно 55 тисяч доларів на місяць.

Влітку минулого року, очільник «Укрзалізниці» Євген Кравцов, в інтерв'ю Уніан повідомив, що отримує 570 тисяч гривень на місяць. Щоправда, наприкінці року Керівник «Укрзалізниці» оголосив про відставку, тому якою буде зарплата у наступного головного залізничника країни і хто взагалі ним стане — поки що не відомо. Але навіть виходячи з суми у 570 тисяч гривень, що у євро становить приблизно 20 тисяч, можна зробити висновок, що зарплата в очільника української залізниці досить пристойна, з огляду на зарплати його європейських колег.

Однак, гілку першості за розміром зарплати незмінно тримають менеджери «Нафтогазу»— виконавчий директор підприємства Юрій Вітренко та голова правлінні НАК «Нафтогаз Україна» — Андрій Коболєв.

Про їхні зарплати не перший рік точаться гарячі дискусії та ходять легенди. В одному зі своїх останніх інтерв'ю Юрій Вітренко повідомив, що топ-менеджмент «Нафтогазу» отримає премію у розмірі 1% від суми, сплаченої «‎Газпромом». Таким чином, премія становитиме 700 мільйонів гривень (від суми в 2,9 мільярдів доларів, які Україна отримала від «‎Газпрому» ).

Це не вперше керівництво Нафтогазу отримує такі щедрі премії. Наприклад, у 2018 році, видання «Дзеркало тижня» повідомляло про те, що співробітники НАК «Нафтогаз Україна» отримали премію в розмірі понад 20 мільйонів доларів за перемогу в Стокгольському арбітражі в спорі з «Газпромом» за транзитним контрактом. Журналісти повідомляли, що, зокрема, Андрій Коболев отримав 207 мільйонів гривень (7,8 мільйонів доларів). Після цього Коболєв заявив, що всі зароблені кошти у 2019 році віддасть на благодійність. Мовляв, може собі дозволити.

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