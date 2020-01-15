Уряд щомісяця публікуватиме зарплати міністрів

На «Урядовому порталі» будуть щомісяця публікувати зарплати міністрів та їх заступників. Відповідне рішення 15 січня ухвалив Кабінет міністрів, заявив на брифінгу після засідання уряду міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет.

«Ми будемо просто офіційно публікувати щомісяця доходи наших топ-посадоців. Це не є таємною інформацією. Вважаємо, що це буде ще один крок для того, щоб ми стали більш прозорими та більш чесними із суспільством. На сайті КМУ публікуватимуться щомісяця ті доходи, які отримують міністри, заступники міністрів», – зазначив він.

Раніше міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський 15 січня розповів Радіо Свобода, яким чином його сукупний дохід у грудні 2019 року перевищив зарплату майже в дев'ять разів і склав понад 112 тисяч гривень.

В січні Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністрества Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.