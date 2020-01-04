Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Росію за рівнем мінімальної зарплати – Ніколайчук

Україна вперше з 2008 року випередила Білорусь та Росію за рівнем мінімальної заробітної плати, повідомив заступник міністра розвитку економіки Сергій Ніколайчук у Facebook.

Він нагадав, що з 1 січня мінімалка в Україні зросла до 4 723 гривень, або 199 доларів.

На його думку, існує кілька факторів, які дозволили Україні нівелювати відставання за останні роки. Серед них – стійкі темпи зростання валового внутрішнього продукту з 2016 року, «підігрівання» ринку праці процесами міграції та підвищення соціальних стандартів.

З 1 січня мінімальна зарплата в Росії становить 12 130 рублів (близько 196 доларів), у Білорусі – 375 білоруських рублів (майже 178 доларів).

За даними Світового банку, у 2018 році ВВП на душу населення в Україні становив 3 095 доларів, у Білорусі – 6 290, а в Росії – 11 289. Даних за 2019 рік наразі немає.