Міністр Бородянський пояснив, як отримав майже 113 тисяч гривень у грудні

Міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський 15 січня розповів Радіо Свобода, яким чином його сукупний дохід у грудні 2019 року перевищив зарплату майже в дев'ять разів і склав понад 112 тисяч гривень.

«Премія – це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра складає 13 тисяч гривень. Далі йдуть надбавки і премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну платню, все це сумується і отримується сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали», – сказав Бородянський.

Він також розповів про свої середні доходи впродовж чотирьох місяців перебування в уряді.

«Середня зарплата – 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників складає близько 100 тисяч гривень. Виплати, які в міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша – це ліквідація Міністерства культури, і людям виплачені відпускні накопичені за 150, 100 днів у когось, а решта були виплачені в заробітній платі», – пояснив міністр.

Раніше в січні Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністрества Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.