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15 січня 2020, Київ 20:52
Новини | Політика

У Раді розповіли, як і за що одна із депутатських помічників отримала понад 117 тисяч гривень

Ольга Стефанишина та Анастасія Красносільська (комбіноване фото)

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Членкиня фракції «Голос» Ольга Стефанишина заперечила у коментарі Радіо Свобода те, що Ольга Жерегіна (яка, за даними низки ЗМІ, отримала у грудні 2019 року виплату у понад 117 тисяч гривень та суміщає роботу помічником у неї та членкині фракції «Слуга народу» Анастасії Красносільської), нині працює на неї.

«З 1 листопада 2019 року Ольга Жерегіна не є моїм помічником. Ми працювали з нею з початку роботи Верховної Ради. Потім вона перейшла (у помічники до іншого депутата – ред.), тому що їй більше цікава тема антикорупції, наскільки вона мені сказала», – розповіла Ольга Стефанишина.

На підтвердження цього вона продемонструвала Радіо Свобода депутатське звернення своєї колеги по парламенту – членкині фракції «Слуга народу» Анастасії Красносільської, – датоване 31 жовтня 2019 року.

У ньому Красносільська просила Стефанишину з 1 листопада 2019 року звільнити Ольгу Жерегіну з помічників без виплати компенсації за невикористану відпустку.

Те, що Ольга Жерегіна нині працює лише на неї, Радіо Свобода підтвердила і сама Анастасія Красносільська.

«Чому цю інформацію не виправили – не можу за це відповідати», – зазначила парламентар.

При цьому Анастасія Красносільська підтвердила суму 117 815 гривень, отриману Ольгою Жерегіною за роботу її помічником та пояснила, що ця виплата включає у себе не лише заробітну плату Жерегіної за грудень (близько 40 тисяч гривень), але і премію.

«Фактично ми використали кошти, які я не використала на помічника, не маючи помічника два місяці. Прийшла Ольга і зробила обсяг роботи (в тому числі відповіла на звернення громадян, які я отримувала протягом тих двох місяців, коли не мала помічника). Відповідно за це, я вважаю, вона може отримати премію», – пояснила у коментарі Радіо Свобода Анастасія Красносільська.

Водночас вона наголосила, що «жодних додаткових витрат із державного бюджету не відбулося».

«Все відбулося в рамках коштів, які були зекономлені за той час, коли помічника в мене не було. І робота помічницею за той час була зроблена фактично в подвійному обсязі», – зауважила депутат.

15 січня низка ЗМІ оприлюднила інформацію щодо сум виплат, які отримали частина депутатських помічників у грудні 2019 року. Зокрема, було вказано, що Ользі Жерегіній дісталося понад 117 тисяч гривень. При цьому журналісти, посилаючись на проєкт «Посіпаки», зазначали, що вона суміщає роботу помічницею у двох депутатів: членкині фракції «Голос» Ольги Стефанишиної та членкині фракції «Слуга народу» Анастасії Красносільської. Водночас на офіційному сайті Верховної Ради України прізвище Жерегіної було вказане лише серед помічників депутата Красносільської.

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