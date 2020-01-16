Скандальні гроші: звідки у депутатів, помічників та міністрів взялись кількатисячні зарплати?

Депутати і їхні помічники, міністри та їхні заступники. Початок року став багатим на скандали, пов'язані з зарплатами представників влади. Звідки взялися кількатисячні нарахування? І чи справді у чиновників мають бути високі доходи?

ДЕПУТАТСЬКІ ЗАРПЛАТИ

13 січня колишній віцепрем'єр Павло Розенко із посиланням на свою інформацію заявив, що у 2020 році зарплата народних депутатів перевищуватиме 100 тисяч гривень. Він стверджував, що оплата праці депутатів збільшена у 2,5 рази, а топ-чиновників – у 3,5-5 разів.

Утім, вже наступного дня голова Верховної Ради Дмитро Разумков це заперечив.

«Я думаю, всі ви бачили інформацію в ЗМІ щодо підвищення заробітної плати народних депутатів. Я щойно звертався до апарату, мені надали повну інформацію. Є індексація заробітної плати народних депутатів, однак вона не відповідає тим цифрам, які пишуть у ЗМІ: про 100 тисяч, десь я читав про 150 тисяч гривень. Зміна заробітної плати становить близько 3 тисяч гривень і пов'язана вона з підвищенням прожиткового мінімуму», – сказав Разумков.

За даними ЗМІ, наприкінці 2019 року заробітна плата народних депутатів коливалася здебільшого від 30 до 40 тисяч гривень на місяць.

Радіо Свобода поцікавилось у народних обранців, чи задоволені вони своїми нинішніми доходами та чи хотіли б підвищення зарплати.

Роман ГРИЩУК («Слуга народу»):

– Ходять фейки з приводу 100 тисяч гривень. Спікер Дмитро Разумков дав доручення бухгалтерії розібратися, що це і звідки, бо ми не чули про жодне підвищення зарплати.

Мені вистачає (моєї нинішньої депутатської зарплати – ред.). У мене – приблизно 38 тисяч гривень.

Андрій НІКОЛАЄНКО («Батьківщина»):

– Я вважаю, що вона має бути прив'язана до мінімальної заробітної плати, щоб мотивувати цим народних депутатів, щоб краще працювала економіка. А щодо сум, ну, мені вистачає сьогоднішньої заробітної плати, враховуючи те, що до цього п'ять років я працював у бізнесі на керівній посаді.

Що стосується заробітної плати депутатів в цілому, то, якщо зважати на прожитковий рівень у Києві, це не та зарплата, за яку можна шикувати, але вижити точно можна, тому що велика кількість українців виживає за багато менші гроші.

Зараз я отримую близько 29-30 тисяч гривень.

Володимир В'ЯТРОВИЧ («Європейська солідарність»):

– Я думаю, що 100 тисяч (сума про, яку згадував у своєму дописі ексміністр Павло Розенко) – це приблизно та зарплата, яка мала би бути у народного депутата як людини, яка все-таки відповідальна за важливі політичні рішення.

Я не підтримую думки про якісь надмірно низькі зарплати для політиків, для депутатів, для представників виконавчої влади, тому що переконаний, що такі депутати чи можновладці будуть насправді дуже дорого коштувати народу.

Але, з іншого боку, мені здається, що деякі зарплати, які ми бачимо (от зараз, наприклад, згідно з оприлюдненою у ЗМІ інформацією за результатами кінця року в грудні 2019-го, про 300-400 тисяч премій у заступників міністра), мені здається, що це вже надто багато і надто несерйозно. І це те,що навряд чи буде сприйняте суспільством.

Володимир ЦАБАЛЬ («Голос»):

– Мені здається, що зарплата депутата має бути гідною. Зараз вона досить гідна. В цілому мені вистачає. Я отримую 30 з чимось тисяч гривень.

У кожної людини різні потреби, але, дійсно, хочеться більше. Але при такому рівні життя, який зараз є в Україні, зарплата депутатів має підніматись разом з підвищенням добробуту українців.

ЗАРПЛАТИ ПОМІЧНИКІВ ДЕПУТАТІВ

Водночас жваве обговорення викликала не лише інформація про підвищення заробітної плати для чиновників, але і дані про те, скільки виплат отримали у грудні 2019 року деякі з депутатських помічників.

Так, 15 січня низка ЗМІ оприлюднила інформацію щодо сум виплат, які отримала частина депутатських помічників у грудні 2019 року. Зокрема, було вказано, що Ольга Жерегіна отримала понад 117 тисяч гривень. При цьому журналісти, посилаючись на проєкт «Посіпаки», зазначали, що вона суміщає роботу помічницею у двох депутатів: членкині фракції «Голос» Ольги Стефанишиної та членкині фракції «Слуга народу» Анастасії Красносільської. Водночас на офіційному сайті Верховної Ради України прізвище Жерегіної було вказане лише серед помічників депутатки Красносільської.

Членкиня фракції «Голос» Ольга Стефанишина заперечила у коментарі Радіо Свобода те, що Ольга Жерегіна (яка, за даними низки ЗМІ, отримала у грудні 2019 року виплату у понад 117 тисяч гривень та суміщає роботу помічником у неї та членкині фракції «Слуга народу» Анастасії Красносільської) нині працює на неї.

«З 1 листопада 2019 року Ольга Жерегіна не є моїм помічником. Ми працювали з нею з початку роботи Верховної Ради. Потім вона перейшла (у помічники до іншого депутата – ред.), тому що їй більше цікава тема антикорупції, наскільки вона мені сказала», – розповіла Ольга Стефанишина.

На підтвердження цього вона продемонструвала Радіо Свобода депутатське звернення своєї колеги по парламенту – членкині фракції «Слуга народу» Анастасії Красносільської, – датоване 31 жовтня 2019 року.

У ньому Красносільська просила Стефанишину з 1 листопада 2019 року звільнити Ольгу Жерегіну з помічників без виплати компенсації за невикористану відпустку.

Те, що Ольга Жерегіна нині працює лише на неї, Радіо Свобода підтвердила і сама Анастасія Красносільська.

«Чому цю інформацію не виправили – не можу за це відповідати», – зазначила парламентар.

При цьому Анастасія Красносільська підтвердила суму 117 815 гривень, отриману Ольгою Жерегіною за роботу її помічником, та пояснила, що ця виплата включає у себе не лише заробітну плату Жерегіної за грудень (близько 40 тисяч гривень), але і премію.

«Фактично ми використали кошти, які я не використала на помічника, не маючи помічника два місяці. Прийшла Ольга і зробила обсяг роботи (в тому числі відповіла на звернення громадян, які я отримувала протягом тих двох місяців, коли не мала помічника). Відповідно, за це, я вважаю, вона може отримати премію», – пояснила у коментарі Радіо Свобода Анастасія Красносільська.

Водночас вона наголосила, що «жодних додаткових витрат із державного бюджету не відбулося».

«Все відбулося в рамках коштів, які були зекономлені за той час, коли помічника в мене не було. І робота помічницею за той час була зроблена фактично в подвійному обсязі», – зауважила депутатка.

МІНІСТЕРСЬКІ ЗАРПЛАТИ

На початку січня міністр культури, молоді та спорту Володимир Бородянський та його заступники задекларували сукупний розмір своєї грудневої зарплати на суму понад 2 мільйони гривень. При цьому п'ять заступників міністра та державний секретар міністерства Ростислав Карандєєв отримали більші від міністра доходи – від 139 до 497 тисяч гривень.​

У коментарі Радіо Свобода Володимир Бородянський розповів, яким чином його сукупний дохід у грудні 2019 року перевищив зарплату майже в дев'ять разів і склав понад 112 тисяч гривень.

«Премія – це частина сукупного доходу. Заробітна плата міністра складає 13 тисяч гривень. Далі йдуть надбавки і премії. Для того, щоб міністр міг отримувати гідну заробітну платню, все це сумується і отримується сума, яка склала ту суму, про яку ви сказали», – сказав Бородянський.

Він також розповів про свої середні доходи впродовж чотирьох місяців перебування в уряді.

«Середня зарплата – 37 тисяч 500 гривень за весь час мого перебування на позиції. Середня зарплата моїх заступників складає близько 100 тисяч гривень. Виплати, які в міністерстві відбувалися, мали дві частини: перша – це ліквідація Міністерства культури, і людям виплачені відпускні, накопичені за 150, 100 днів у когось, а решта були виплачені в заробітній платі», – пояснив міністр.