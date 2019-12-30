Керівник «Укрзалізниці» оголосив про відставку

Голова правління «Укрзалізниці» Євген Кравцов вирішив піти з посади, йдеться у його зверненні до наглядової ради компанії, поширеному 30 грудня.

«Останнім часом точилось багато розмов щодо начебто конфлікту «Укрзалізниці» та Міністерства інфраструктури. Але ми командні гравці з єдиною важливою метою – покращення стану «Укрзалізниці» і бажанням ефективної розбудови української інфраструктури. А це унеможливлює будь-які конфлікти і лишає місце виключно конструктивним відносинам. Вже на початку 2020-го року, після розгляду мого звернення на засіданні наглядової ради щодо припинення контракту в зв’язку з переходом на роботу у публічному державному секторі, я впевнений, що залізнична родина залишиться близькою для мене», – сказано в зверненні Кравцова.

Детальніше про своє рішення керівник пообіцяв повідомити після ухвалення всіх формальних рішень.

Євген Кравцов очолював «Укрзалізницю» з січня 2019 року. Термін його контракту закінчується в 2021 році. Кравцов виконував обов’язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» з 30 березня до 25 травня 2016 року, а також з 10 серпня 2017 року. У 2016–2017 роках був першим заступником міністра інфраструктури Володимира Омеляна.