Міністр інфраструктури розраховує на відставку голови «Укрзалізниці»

Міністр інфраструктури Владислав Криклій розраховує на відставку голови правління «Укрзалізниці» Євгена Кравцова.

«Треба наглядову раду дуже запитувати, бо вони чомусь вважають, що тільки в окремих людей є питання до діяльності правління, а суспільство дуже підтримує всі дії, кроки, які там робилися», – сказав Криклій у відповідь на запитання Радіо Свобода під час конференції в Києві.

За його словами, цього тижня наглядова рада розглядала діяльність правління «Укрзалізниці».

«На скільки відомо, вони фінальне рішення мають десь якраз озвучити, але попередньо – не задоволені результатами голови правління. Тут вже варіанти будуть наступні: або пан Кравцов, як обіцяв, піде за власним бажанням і не буде намагатися супротив чинити, або вони вже самі ініціюють. Повірте, чималий перелік запитань і до нього, до підходів. Є й хороше, але багато питань, які не вирішені. Найважливіше – проблема вертикальної інтегрованої корупції не подолана», – зазначив Криклій.

На початку грудня міністр повідомив, що Кравцов попросив наглядову раду «Укрзалізниці» проаналізувати результати роботи компанії.

Кабінет міністрів призначив Кравцова очільником «Укрзалізниці» в січні 2019 року. До цього з серпня 2017-го він виконував обов’язки голови компанії.