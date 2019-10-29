«Укрзалізниця» більш як удвічі збільшила пропускну здатність напрямку Маріуполь – Запоріжжя

«Укрзалізниця» завершила проєкт із реконструкції дільниці Волноваха – Комиш-Зоря вартістю 460 мільйонів гривень, що дозволить більш як удвічі збільшити пропускну здатність напрямку Маріуполь – Запоріжжя. Про це повідомив 29 жовтня голова правління АТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

«Відтепер дільниця Волноваха – Комиш-Зоря стала повністю двоколійною, що дозволить залізниці пропускати значно більше поїздів у маріупольському напрямку. Модернізація стратегічної залізничної гілки Волноваха—Комиш-Зоря – це найпотужніше будівництво нової колії за часів незалежної України, яке тривало кілька років, аби безперебійно курсували пасажирські, приміські та вантажні поїзди. Загалом «Укрзалізниця» збудувала понад 34,4 кілометра нових колій, завдяки чому значно збільшила можливості для транспортування вантажів у стратегічному маріупольському напрямку», – інформує офіційний сайт «Укрзалізниці».

«Після окупації частини Донеччини Маріуполь був відрізаний від України. З містом фактично було відсутнє автомобільне сполучення, досі не здійснюються й авіарейси. І лише залізниця залишалася тією тоненькою ниточкою, яка сполучала це місто з усією Україною. І впродовж всіх цих років ми забезпечували перевезення не лише пасажирів, а й вантажів. Тим самим забезпечували функціонування підприємств регіону, які дають роботу населенню», – розповів Євген Кравцов.

Завдяки реалізації проєкту пропускна спроможність дільниці Волноваха – Комиш-Зоря збільшиться з 20-ти пар поїздів на добу в 2016 році до 49 пар поїздів, з яких 42 – вантажних, 5 – пасажирських, 2 приміських — у 2019 році.

Реалізацію проєкту з підвищення пропускної спроможності напрямку Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь було розпочато у 2016 році.

Протяжність напрямку Запоріжжя – Комиш-Зоря – Волноваха – Маріуполь складає 311,9 км експлуатаційної довжини, у тому числі в межах обслуговування регіональної філії «Донецька залізниця» — 157,3 км: Комиш-Зоря – Волноваха – 83,7 км, Волноваха – Маріуполь – 73,6 км.