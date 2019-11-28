УЗ збудує наступного року євроколію на заході Україні – Кравцов

Керівник «Укрзалізниці» Євген Кравцов повідомив, що наступного року підприємство планує збудувати євроколію на заході Україні, щоб приймати поїзди з Європи.

«3,5 години до Кракова плюс зі Львова у Європу швидкісними поїздами. Знаю, що про це кажуть останні років 10. Але ми зробимо це за рік. Не анонсував заздалегідь, але сьогодні особисто переконався, що проєкт, який поки був лише на папері, може стати реальним. Тобто через рік українці зможуть отримати пряме швидкісне сполучення з центру Львова до Кракова, Праги, Відня», – сказав Кравцов.

За його словами, поїзди, що прямують з Європи, зможуть без втрати часу на заміну візків доїжджати до Львова, а саме до залізничної станції «Скнилів».

«Декілька років широкою колією наші поїзди курсують до Перемишля. Ця станція в Польщі стала популярним залізничним хабом між Україною та іншими країнами Європи. Будівництво суміжної колії від кордону з Польщею дозволить зробити станцію «Скнилів» міжнародним залізничним хабом», – сказав Кравцов.

Єдина колія європейського зразка, що з’єднує українське місто та ЄС, прокладена з Мукачева.

Нову суміжну євроколію хочуть запустити від станції «Мостиська» (за 14 кілометрів від кордону з Польщею – ред.). В «Укрзалізниці» кажуть, що необхідно прокласти майже 70 кілометрів колії і облаштувати вокзал станції «Скнилів» та його прилеглу територію. Від Скнилова до залізничного вокзалу Львова – 5,5 кілометрів.

Дільниця «Мостиська II – Львів» входить до «крітського» міжнародного транспортного коридору. Наразі суміжна колія пролягає з України до станції «Перемишль» (Польща), євроколія – від Перемишля до української станції «Мостиська I».