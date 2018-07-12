Укрзалізниця за рік «збільшила вдвічі» перевезення пасажирів до країн ЄС

Від початку року «Укрзалізниця» перевезла до країн Європейського союзу удвічі більше пасажирів порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомив керівник компанії Євген Кравцов у Facebook.

Згідно з оприлюдненою інфографікою, за І півріччя цього року до країн ЄС із України залізницею перевезли 187 тисяч пасажирів, тоді як минулого року – 81 тисяча, а з країн Євросоюзу до України – 111 тисяч пасажирів, торік – 47 тисяч.

Кравцов додав, що зокрема, поїзди до Варшави і Перемишля завантажені практично на 90%.

Раніше прикордонники заявили про зростання кількості безвізових поїздок до країн Європейського союзу. Як повідомляла прес-служба Держприкордонслужба, «безвізом» користуються від 9 до 12 тисяч українців за добу. З початку дії «безвізу» і до кінця червня 2018 року в цілому зафіксовано понад 21 мільйон перетинів кордону ЄС громадянами України, додали в прикордонслужбі.

Читайте також: Що дасть Україні подальша «європеїзація»

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.