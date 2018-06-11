Порошенко: безвіз – те, про що мріяли мільйони українців

Президент України Петро Порошенко 11 червня привітав громадян України з тим, що минув рік відтоді, як діє безвізовий режим із країнами Європейського союзу.

«Те, про що мріяли мільйони українців, вдалося втілити в життя. Упевнений, спільними зусиллями побудуємо омріяне майбутнє для України – щоб український народ і українська держава якомога швидше повернулися до родини європейських народів», – написав президент у соцмережах.

У відеоролику Порошенко вказав, що вже 5,1 мільйона українців отримали біометричні закордонні паспорти, які дають право безвізового відвідання Європи, а 555 тисяч ромадян України вже скористалися такою можливістю.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.