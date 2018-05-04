Майже рік «безвізу»: «люди не до кінця зрозуміли правила безвізового режиму» – Кульчицька

Ольга Боцула

Із 11 червня 2017 року, коли був запроваджений «безвіз» між Україною та країнами ЄС, 490 тисяч українців скористались можливістю поїхати до країн Євросоюзу без отримання візи. Про це Радіо Свобода повідомив речник Державної прикордонної служби Олег Слободян. За його словами, останнім часом таких поїздок було менше, але вже зараз, у сезон відпусток і активних подорожей, очікують збільшення кількості людей, які виїжджатимуть без віз. В громадській організації «Європа без бар'єрів» кажуть, що у 2017 році кількість відмов громадянам України у виїзді до країн ЄС збільшилася на 34 відсотки.

Жителька Чернівців Олена Кравець (прізвище змінено на прохання героїні) через два місяці збирається на заробітки до Польщі. Жінка працюватиме покоївкою в одному з готелів міста Вроцлав. Роботи, каже, не боїться. Головне, щоб платили достойну заробітну плату.​

«За кордоном я бувала і раніше. Заробляти гроші їду вдруге. Хочу мати кошти, аби придбати синові житло і, можливо, розпочати власну справу. В Україні я маю невеликі статки, перспектив тут працювати не бачу. «Безвіз» полегшує умови перетину кордону для туристів, але не дає дозволу на працевлаштування. Тому потрібна робоча віза, аби працювати там легально», – розповідає Олена Кравець.

«Не тільки «безвіз» впливає на процеси трудової міграції»

Про трудову міграцію за кордон замислюється дедалі більше українців, зазначають фахівці міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна». За їхніми останніми даними, працювати за кордоном виявили бажання 92 відсотки опитаних.

З цієї кількості опитаних лише 29% мали досвід роботи за кордоном. 71% людей такого досвіду не мали

«З цієї кількості опитаних лише 29% мали досвід роботи за кордоном. 71% людей такого досвіду не мали. Тобто бажання – це не завжди дія. Не всі українці, які хочуть виїхати за кордон, щось для цього роблять. Практично кожен шостий не вжив жодних дій для виїзду за кордон. Більш активні українці переважно вчать мову, готують документи для виїзду і моніторять пропозиції роботи. Тема трудової міграції актуальна вже не один рік», – зазначає спеціаліст міжнародного кадрового порталу «HeadHunter Україна» Катерина Криворученко.

Фахівець додає, що серед головних причин, що спонукають громадян України змінювати роботу і місце проживання, – бажання заробити більше грошей, можливість кар’єрного росту, шанс з часом залишитися у тій чи іншій країні та цікавий досвід.

Крім того, каже Катерина Криворученко, аби отримати роботу за кордоном, багато громадян України готові йти на компроміси: працювати не за фахом, отримувати додаткову освіту, обирати нижчу посаду.

Не тільки «безвіз» впливає на процеси трудової міграції

«Не тільки «безвіз» впливає на процеси трудової міграції, – продовжує вона. – Потрібно розуміти, що і світ змінюється. Ми маємо доступ до інформації, можемо переглядати вакансії закордонних роботодавців. Багато тих українців, які повертаються з-за кордону, в Україні реалізовують свої нові знання і навички. Відкривають власний бізнес або ж працевлаштовуються на роботу з гідною заробітною платою».

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За словами Катерини Криворученко, найбільше українці хочуть працювати у Канаді, Німеччині, Польщі, США та Чехії.

Найактивніші роботодавці – у Польщі. У США та Канаду виїхати на заробітки складніше. Активні роботодавці – у сфері робітничого персоналу, IT-сфері, маркетингу

«Найактивніші роботодавці – у Польщі. У США та Канаду виїхати на заробітки складніше, тому що тут спрацьовує мовний фактор і культурна адаптація. А Польща ближче. Якщо є бажання, мовний бар’єр можна достатньо швидко подолати. Активні роботодавці – у сфері робітничого персоналу, IT-сфері, маркетингу», – наголошує експерт.

Статистика ДПСУ

З початку дії безвізового режиму між Україною та ЄС можливістю поїхати до цих країн без отримання візи скористалися майже півмільйона українців. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Олег Слободян. У відомстві констатували поступове зменшення ажіотажу серед охочих скористатись безвізовим режимом з ЄС впродовж останніх місяців. У перші місяці дії «безвізу» в середньому прикордонники пропускали до Євросоюзу до 80 тисяч українців за місяць. У листопаді 2017 року цей показник становив 32,5 тисячі осіб, а вже з початку квітня 2018-го – близько 26 тисяч громадян України.

Зараз очікуємо збільшення людей, які виїжджатимуть за кордон до Європейського союзу за «безвізом». Адже розпочинається сезон відпусток і активних подорожей

«Найактивніший період поїздок українських туристів до країн ЄС прикордонники спостерігали впродовж червня-вересня 2017 року. Щодоби перетинало кордон близько 2500-3000 українців за щойно виданими біометричними паспортами. В осінньо-зимовий період поїздок стало менше. Зараз очікуємо збільшення людей, які виїжджатимуть за кордон до Європейського союзу за «безвізом». Адже розпочинається сезон відпусток і активних подорожей», – повідомив речник голови Державної прикордонної служби.

Туристи без віз переважно подорожують до країн ЄС літаками. Проте багато українців користуються і наземними пунктами пропуску – найчастіше на західному кордоні України, зауважив речник Держприкордонслужби.

«Своєрідним «вікном до Європи» для України є Польща – саме через неї до ЄС потрапляє найбільша кількість українців. Найменший потік мандрівників з України до ЄС через словацький кордон», – розповів Слободян.

Найменш популярними є подорожі морем.

Що є підставою, щоб відмовити у перетині кордону

Для безвізової поїздки українські туристи мають показати прикордонникам чинну медичну страховку, зворотні квитки, підтвердити місце проживання у ЄС, мати гроші і вміти логічно пояснити мету подорожі. Інакше їм відмовлять у виїзді.

Люди часто не мають готелів для бронювання, не можуть підтвердити той факт, що їдуть до родичів, не знають адресу свого проживання. Все це є підставою відмови у перетині кордону

«Їдучи за кордон, люди часто не мають готелів для бронювання, не можуть підтвердити той факт, що їдуть до родичів, не знають адресу свого проживання тощо. Все це є підставою відмови прикордонників у перетині кордону», – констатує Олег Слободян.

У 2017 року кількість відмов громадянам України у виїзді до країн ЄС становила 37 тисяч осіб, повідомила Радіо Свобода аналітик ГО «Європа без бар'єрів» Катерина Кульчицька.

У 2017 році таких осіб виявили 37 тисяч. Люди не до кінця зрозуміли правила безвізового режиму

«Якщо людина на кордоні не може підтвердити, чому вона їде до Євросоюзу, не має необхідних документів, то це може викликати підозри у прикордонників. У 2017 році таких осіб виявили 37 тисяч. Серед причин відмов – відсутність дозволу на проживання. Люди не до кінця зрозуміли правила безвізового режиму і намагалися проїхати за простроченими візою чи дозволом на проживання. Таких осіб прикордонники зафіксували майже 8 тисяч. Людей, яким відмовили через відсутність документів – 16,5 тисяч», – пояснила вона.

«Серед порушень – занадто великий термін перебування за кордоном»

За словами Катерини Кульчицької, перед упровадженням безвізового режиму Євросоюз розробив механізм його призупинення, якщо Україна не виконуватиме взятих на себе зобов’язань. Українцям варто остерігатися зловживань «безвізом», підкреслює вона.

Є люди, які «губляться» у країнах «шенгену». Вони перебувають поза законом. У 2017 році таких нелегалів виявили 32 тисячі

«Серед порушень – занадто великий термін перебування за кордоном. У рамках «безвізу» дозволено перебувати на Заході протягом 3 місяців. Є люди, які без візи або дозволу на тимчасове проживання «губляться» у країнах «шенгену». Вони перебувають поза законом. Рано чи пізно таких людей виявляють і змушують повернутися назад в Україну. У 2017 році таких нелегалів виявили 32 тисячі. Що на 12 відсотків більше, ніж у 2016-му», – додала Катерина Кульчицька.

Речник Державної прикордонної служби Олег Слободян заспокоїв. Мовляв, обмеження в’їзду для українців до країн «шенгену» – це тільки проект можливих заходів з посилення контролю на в’їзді до країн ЄС.

«Це рішення сприятиме посиленню протидії незаконній міграції. Таким чином Європа убезпечує себе від малозабезпечених категорій громадян, які їдуть до Європи з єдиною метою – залишитися там у статусі незаконного мігранта. Тому на законослухняних українців це рішення жодним чином не вплине», – наголосив Олег Слободян.

За прогнозами експертів, кількість незаконних мігрантів серед громадян України в Європі у майбутньому не збільшиться. Загалом безвізовий режим все ще має деякі труднощі. Зокрема, фахівці спостерігають низьку пропускну спроможність української прикордонно-митної системи, що призводить до величезних черг на кордонах.

ДМСУ про паспорти

Державна міграційна служба України раніше повідомляла, що оформила у 2017 році майже 4 мільйони біометричних закордонних паспортів, а також понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу.

Українці нарікали на великі черги через підвищений попит на закордонні паспорти і говорили про 3-місячний термін видачі паспорта.

Нещодавно Державна міграційна служба України заявила про зменшення черги і скорочення реальних строків видачі закордонних паспортів.

«Незважаючи на сталий підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується… Динаміка подальшого зменшення черги та скорочення реальних строків видачі паспортів залежатиме від поточного попиту на закордонні паспорти», – йдеться у повідомленні прес-служби ДМС.

Міграційна служба додала, що черга скорочується після введення в експлуатацію на поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації документів, яку придбали у 2017 році.

У ДМС додали, що у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» складала близько 700 тисяч, а станом на16 квітня – 572 тисячі.

ДМС закликала громадян не планувати подорожі, поки вони не отримають свій закордонний паспорт, а також не звертатися до посередників, які обіцяють «прискорення» оформлення документів.​