Міграційна служба: реальні строки видачі закордонних паспортів зменшуються

Державна міграційна служба заявляє про зменшення черги і скорочення реальних строків видачі закордонних паспортів.

«Незважаючи на сталий підвищений попит на закордонні паспорти, черга на персоналізацію скорочується… Динаміка подальшого зменшення черги та скорочення реальних строків видачі паспортів залежатиме від поточного попиту на закордонні паспорти», – йдеться у повідомленні прес-служби ДМС.

Міграційна служба додає, що черга скорочується після введення в експлуатацію на поліграфкомбінаті «Україна» додаткової лінії персоналізації документів, яку придбали у 2017 році.

У ДМС додають, що у середині березня загальна черга на персоналізацію закордонних паспортів на поліграфкомбінаті «Україна» складала близько 700 тисяч, а станом на16 квітня – 572 тисячі.

ДМС закликає громадян не планувати подорожі, поки вони не отримають свій закордонний паспорт, а також не звертатися до посередників, які обіцяють «прискорення» оформлення документів.

Як раніше повідомлялося, Державна міграційна служба України оформила у 2017 році майже 4 мільйони біометричних закордонних паспортів, а також понад 1,1 мільйона ID-карток, які посвідчують особу.

11 червня 2017 року набрала чинності візова лібералізація для українців при короткотермінових подорожах до країн ЄС і «шенгену» (до 90 днів протягом кожних 180 днів без права працевлаштування). Безвізовий режим стосується всіх держав-членів Європейського союзу, крім Великої Британії й Ірландії, а також країн «шенгенської зони» з-поза меж ЄС. Цей режим наразі не стосується так званих «заморських володінь» Нідерландів і Франції.

Щоб скористатися безвізовим режимом з ЄС, від 11 червня українцям треба мати біометричний паспорт і, якщо попросять прикордонники – довести мету й умови поїздки, свою платоспроможність.

Внутрішні паспорти нового зразка у вигляді пластикової ID-картки почали видавати в Україні з 1 січня 2016 року. Чинне законодавство не передбачає примусової заміни паперових внутрішніх паспортів громадян на пластикові ID-картки з електронним чіпом.