Кабмін призначив Кравцова головою «Укрзалізниці»

Кабінет міністрів затвердив Євгена Кравцова на посаді голови правління «Укрзалізниці». Відповідне рішення уряд ухвалив 10 січня.

Голова наглядової ради «Укрзалізниці» Шевкі Аджунер заявив, що наглядова рада обрала Кравцова кандидатом на посаду голови правління, спираючись на висновки зовнішнього консультанта про його роботу.

Євген Кравцов був виконувачем обов’язків голови правління «Укрзалізниці» з серпня 2017 року.

Минулого тижня про важливість затвердження Кравцова на посаді голови правління в ефірі Радіо Свобода говорив міністр інфраструктури Володимир Омелян.

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31 жовтня 2018 року Кабінет міністрів ухвалив рішення про зміну типу акціонерного товариства «Укрзалізниці» з публічного на приватне і про викладення статуту УЗ в новій редакції.

Після затвердження нової редакції статуту компанії відбір кандидата на посаду голови правління «Укрзалізниці» та його подання на розгляд Кабінету Міністрів України є прерогативою наглядової ради перевізника.

Згідно зі старою версією статуту, голова правління призначався на посаду рішенням Загальних зборів акціонерів – Кабінетом міністрів України.