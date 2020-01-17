Гончарук прийшов до Верховної Ради (трансляція)

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук прийшов до Верховної Ради, де триває година запитань до уряду. Радіо Свобода транслює виступ голови уряду наживо.

Вранці 17 січня Гончарук повідомив, що написав заяву про відставку і надіслав її до Офісу президента. У президента Володимира Зеленського отримання заяви підтвердили. Натомість декілька депутатів Верховної Ради звернули увагу, що парламент, який мав би розглядати відставку голови уряду, не отримував цієї заяви.

15 січня у мережі з’явилася інформація, що прем’єр-міністр Олексій Гончарук нібито написав заяву про звільнення. Також з’явився аудіозапис, автентичність якого неможливо перевірити, на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні. Крім того, у записі людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

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Пізніше в Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».