«Це форма вибачення перед президентом»: перші реакції на відставку Гончарука

Рішення подати у відставку, про яке прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, могло стати результатом скандалу навколо резонансного аудіозапису (його автентичність наразі неможливо перевірити незалежно, – ред.), на якому кілька людей обговорюють підготовку доповіді щодо економічної політики президента, а також причини й наслідки підвищення курсу гривні, вважають оглядачі.

У записі, людина зі схожим на прем’єра голосом каже про свою некомпетентність в економічних питаннях.​

Запис був опублікований у середу 15 грудня, а зроблений нібито під час наради нібито брали участь, крім Гончарука, заступник голови Нацбанку Катерина Рожкова, міністерка фінансів Оксана Маркарова, заступниця керівника Офісу президента Юлія Ковалів та інші. Цей аудіозапис став найбільш обговорюваною темою у соціальних мережах останніх кількох днів.

Радіо Свобода зібрало перші реакції на заяву про відставку глави уряду.

«Я прийшов на посаду виконувати програму президента. Він є для мене взірцем відвертості та порядності. Проте, щоб забрати будь-які сумніви нашої поваги та довіри до президента, я написав заяву про відставку та передав її президенту з правом внесення в парламент»​, – написав Олексій Гончарук у фейсбуці.

Журналіст Роман Кравець, як і багато інших користувачів соціальних мереж, поставив питання, чому Гончарук подав заяву саме президентові України, якщо призначати й звільняти його, згідно з Конституцією, має право Верховна Рада.

До цього питання долучилась і народна депутатка Вікторія Сюмар, яка назвала події в уряді «профанством і пустотою».

В Офісі президента України підтвердили отримання заяви про відставку голови уряду Олексія Гончарука: «Президент України отримав подане прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком прохання про відставку. Глава держави розгляне зазначену заяву. Про результати розгляду Офіс президента України повідомить окремо».

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров висловив підтримку Олексію Гончаруку: «Ми не прийшли завойовувати політичні рейтинги. Ми прийшли з президентом робити реальні зміни».

Міністр розвитку економіки, торгівлі й сільського господарства Тимофій Милованов назвав рішення Олексія Гончарука рішенням сильної людини.

Міністерка освіти та науки України Ганна Новосад заявила про готовність продовжувати свою роботу за будь-яких умов.

Екснардеп Борислав Береза написав: «Вчергове переконуюсь, що в цьому дитячому садку на базі Кабміну катастрофічно бракує дорослих і відповідальних людей».

Політолог Євген Магда висловив своє занепокоєння щодо реакції Володимира Зеленського.

Волонтер Мирослав Гай скептично поставився до відставки: «Зняти з себе відповідальність не вийде».

Журналістка Христина Бердинських висловлює сумнів про те, що відставка Гончарука все-таки відбудеться.

Політичний консультант Петро Охотін говорить, що заява Гончарука – це просто спосіб зірвати годину запитань до уряду, яка планувалась на 10 ранку 17 січня.

Політолог Микола Давидюк пише, що насправді заява прем'єр-міністра про відставку має зовсім не те значення, яке в нього вкладають.

До цієї ж думки долучається і народний депутат Володимир В'ятрович.

Раніше в Кабінеті міністрів України назвали неправдивими поширені в інтернеті повідомлення про відставку голови уряду. А сам Гончарук заявив, що від моменту зміни влади в Україні проти неї працюють «багато людей, яким хотілось, щоб нам нічого не вдалося».