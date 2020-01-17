Гончарук чекає на «політичне рішення» Зеленського, кілька міністрів висловили йому підтримку

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що його заява про відставку, яку він надіслав Офісу президента, написана на ім’я спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова і відповідає Конституції. Про це він сказав під час виступу в сесійній залі парламенту.

За словами Гончарука, він надіслав заяву про відставку президенту Володимиру Зеленському, а не Верховній Раді, тому що чинний уряд отримав повноваження саме завдяки йому.

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Як заявив голова уряду, для нього «принципово мати довіру всередині команди».

«Останнім часом щодо уряду точиться велика кількість інформаційних атак, маніпуляцій. Мета цих атак і маніпуляцій - посіяти розбрат всередині команди, створити уявлення, що нібито хтось не поважає президента - це неправда. Наша сильна позиція полягає в тому, що ми одна команда, нею і хочемо залишатися. Тому уряд України продовжує працювати в штатному режимі до того моменту, поки президент не прийме рішення, хто на якій позиції у великій команді може працювати. Це політичне рішення, яке ми очікуємо від лідера нашої політичної сили», – сказав він.

Гончарук звернувся до фракції «Слуги народу» і подякував їй за вже виконану роботу.

«Ми дуже багато з вами зробили для того, щоб у цьому році українці жили краще. Ми готові зробити значно більше разом із вами. Але для цього нам потрібно бути єдиними. Я вам дуже дякую за ту підтримку, яку я вже сьогодні отримав, і пропоную продовжувати в тому ж дусі», – додав прем’єр-міністр.

Кілька членів уряду раніше 17 січня оприлюднили заяви на підтримку прем’єр-міністра Олексія Гончарука. Наприклад, міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов заявив, що пишається «працювати з такими людьми – президентом, прем’єр-міністром, міністрами».

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Віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба повідомив, що не знає, як події розвиватимуться надалі, але висловив повагу до рішення Гончарука.

Схожі заяви зробили також міністр цифрової трансформації Михайло Федоров та міністерка справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Оксана Коляда.

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук написав заяву про відставку і сам повідомив про це у фейсбуці зранку 17 січня. В Офісі президента України підтвердили отримання такої заяви про відставку голови уряду Олексія Гончарука, Володимир Зеленський розгляне цю заяву, йдеться в повідомленні.