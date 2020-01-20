Офіс Зеленського вимкнув можливість коментування в Instagram і YouTube «через ботів і рекламу»

Офіс президента України Володимира Зеленського вимкнув можливість коментування на своїх сторінках в Instagram і YouTube. У коментарі на прохання Радіо Свобода в ОП пояснили такі дії атаками ботів і численною рекламою.

«У зв’язку з численними атаками ботів і розміщенням великої кількості рекламних повідомлень і комерційної інформації в коментарях під постами Офісу президента в деяких соціальних мережах було вирішено закрити коментарі в Іnstagram і YouTube. В той же час можливість для обговорення, коментарів і зворотного зв’язку була, є і залишається на офіційній сторінці Офісу президента у Facebook, так само як і на особистих сторінках президента України Володимира Зеленського», – заявили у пресслужбі ОП.

Раніше представники команди президента заявляли, що не потребують посередництва журналістів у спілкуванні з суспільством. Володимир Зеленський неодноразово зазнавав критики через ставлення представників його команди до ЗМІ.

Зокрема, у Національній спілці журналістів України восени закликали офіс Зеленського і його речницю Юлію Мендель «переглянути ставлення до журналістів, вибачитися за некоректні заяви і прикрі ситуації, які трапилися», зокрема, перешкоджання роботі журналістів із боку Мендель.