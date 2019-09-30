Журналісти вимагають звільнення речниці Зеленського

Неформальна спільнота незалежних журналістів «Ініціатива 34» вимагає звільнення речниці президента України Юлії Мендель через «непрофесійну та неетичну» поведінку щодо журналістів.

«У зв’язку із непрофесійністю, неетичною поведінкою та провокацією штучних конфліктів, вимагаємо звільнити Юлію Мендель з посади прес-секретара Президента України Володимира Зеленського. Від Офісу Президента та Юлії Мендель очікуємо вибачень перед нашим колегою Сергієм Андрушком», – йдеться у відкритій заяві, яку «Ініціатива 34» опублікувала в Facebook.

Заяву підписали редакторка-засновниця «Української правди» Олена Притула, ГО «Громадське Телебачення» та журналісти Bihus.Info, список підписантів доповнюється.



Цього ж дня із відкритою заявою виступив і медіарух «Медіа за усвідомлений вибір», який закликав Володимира Зеленського особисто публічно відреагувати на перешкоджання роботі журналістів з боку його речниці Юлії Мендель.

Днем раніше НСЖУ закликала офіс Зеленського вибачитися за дії Мендель щодо журналістів Радіо Свобода.

Журналіст Радіо Свобода Сергій Андрушко намагався напряму поставити запитання президентові Володимиру Зеленському і керівникові його офісу Андрію Богдану під час публічного заходу. Проте речниця президента фізично йому перешкоджала це зробити – відштовхувала журналіста та хапала за мікрофон. У цей час охоронці відтягували журналіста вбік.

Згодом Юлія Мендель заявила, що не відштовхувала журналіста, а намагалася не допустити в «особистий простір президента». Вона також заявила, що йдеться про питання безпеки «першої особи держави».



13 вересня на форумі YES речниця президента Юлія Мендель відтягнула журналіста Радіо Свобода Крістофера Міллера від Володимира Зеленського, перешкоджаючи йому поставити запитання президенту.

У відповідь на зауваження журналіста, що «це не так, як це має працювати», Мендель відповіла: «Так, саме для цього я тут працюю».

Незалежні журналісти заявили про створення неформальної спільноти «Ініціатива 34» для протидії проявам цензури у січні 2019-го. Назва спільноти відсилає до 34-ї статті Конституції України, адже саме вона гарантує кожному право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань.