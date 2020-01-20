26 мільярдерів мають стільки грошей, скільки має половина людства – звіт

Вражаючі цифри майнової нерівності у світі навели дослідники британської благодійної організації Oxfam: 26 найбагатших людей світу зрівнялося у доходах із половиною людства – 3 мільярдів 800 мільйонів найбідніших людей у світі. У доповіді, вихід якої приурочено до відкриття Міжнародного економічного форуму в швейцарському Давосі, мовиться, що статки 2153 мільярдерів є більшими, ніж те, чим володіють 4,6 мільярда людей, тобто 60 відсотків населення планети. Дослідники акцентують також на тому, що динаміка розвитку світу свідчить про збільшення розриву між найбагатшими і найбіднішими.

Кількість мільярдерів подвоїлася за останнє десятиліття, за минулий рік їхні доходи виросли на 900 мільярдів доларів, а самих доларових мільярдерів стало більше на 12 відсотків, загалом їх у світі 2208. При цьому доходи найбіднішої половини людства зменшилися на 11 відсотків, мовиться у доповіді, яку Oxfam презентує 20 січня перед Всесвітнім економічним форумом у Давосі, який традиційно вважається місцем збору світової фінансової еліти.

Розрив між багатими та бідними не може бути вирішений без застосування цілеспрямованої політики

Глобальна нерівність є закоріненою та величезною, говорить генеральний директор Oxfam India Амітабх Бехар.

«Розрив між багатими та бідними не може бути вирішений без застосування цілеспрямованої політики, яка перешкоджатиме нерівності, і надто мало урядів хотіли б її підтримати», – зазначає Бехар.

Звіт Oxfam під назвою «Пора подбати» показує, що нерівність у доходах є особливо помітною там, де не поважають права жінок. Дискримінація за ознакою статі призводить до кризи нерівності в економіці, дозволяючи заможній еліті накопичувати величезні статки за рахунок простих людей і особливо бідних жінок та дівчат.

Звіт наголошує, що 22 найбагатші чоловіки світу мають більше багатства, ніж усі жінки в Африці. Жінки та дівчата щодня виконують роботу по дому, з догляду за дітьми, чи літніми або хворими членами родини на суму, що дорівнює 10,8 трильйона доларів, а це 12,5 мільярдів годин неоплаченої домашньої праці, що також є внеском у світову економіку. Сума, яку жінки не отримують за свою працю за рік, більше ніж утричі перевищує розмір світової індустрії технологій.

Запровадження податку на найбільші статки призвело б також до зменшення соціальної напруженості у світі, говорить Амітабх Бехар. За його cловами, якби економіка не перерозподіляла гроші від найбідніших до найбагатших, люди б не запитували, «чи мільярдери мають право на існування».

Неоплачувана робота з догляду – це «прихований двигун», який підтримує рух коліс нашої економіки, бізнесу та суспільства

«Жінки та дівчата є одними з тих, хто отримує найменшу користь від сьогоднішньої економічної системи. Вони витрачають мільярди годин на приготування їжі, прибирання та догляд за дітьми та людьми похилого віку. Неоплачувана робота з догляду – це «прихований двигун», який підтримує рух коліс нашої економіки, бізнесу та суспільства. Його рухають жінки, які через це мають мало часу, щоб здобути освіту, заробити на гідне життя або висловити своє ставлення щодо того, як керують нашими суспільствами, і тому вони потрапили на найнижчі рівні», – наголошує Бехар.

Жінки виконують понад три чверті усієї неоплаченої роботи. Їм часто доводиться працювати за скороченим графіком або покидати оплачувану роботу через потребу догляду за членами родини. По всій земній кулі 42 відсотки жінок працездатного віку не можуть отримати роботу, тому що вони несуть основний тягар родинного догляду, порівняно з лише шістьма відсотками чоловіків.

Жінки також складають дві третини оплачуваної робочої сили, яка займається доглядом. Такі професії, як працівники дитячих садків, домашні працівники та помічники з догляду, часто погано оплачуються, мають нерегулярний графік роботи, виснажливі фізично та емоційно.

Потреба у таких працівниках лише зростатиме у найближчі десятиліття через старіння населення. Також поглибленню розриву між багатими чоловіками і бідними жінками сприятимуть глобальні кліматичні зміни, наприклад скорочення джерел питної води означатиме, що жінкам і дівчатам доведеться носити їх з більшої відстані.

Благодійна організація Oxfam не лише звертає увагу на проблему, але і пропонує рішення для неї. У звіті показано, що уряди масово не оподатковують найбагатших людей та корпорації та не можуть зібрати доходи, які могли б допомогти зняти з жінок відповідальність за догляд та подолати бідність та нерівність. Одним з можливих рішень могло б бути підвищення податку для багатих. Якби найбагатші сплатити лише 0,5 відсотка додаткового податку за свої статки протягом наступних 10 років, ця сума дорівнювала б інвестиціям, необхідним для створення 117 мільйонів робочих місць у таких галузях, як догляд за старими та дітьми, освіта та охорона здоров’я.

«Уряди створили кризу нерівності – вони ж повинні діяти зараз задля її подолання. Вони повинні накласти більші податки на корпорації та заможних осіб, щоб вони сплачувати свою справедливу частку податку та збільшити інвестиції в державні послуги та інфраструктуру. Вони повинні ухвалити закони для вирішення проблеми надмірної кількості часу, яку жінки мусять проводити для догляду за дітьми, хворими і старими батьками, такі жінки повинні отримувати заробітну плата, на яку можна прожити. Уряди повинні надавати пріоритет догляду як такому ж важливому сектору економіки, як і всі інші сектори, щоб створити більш гуманну економічну систему, яка відповідатиме потребам всіх, а не лише для жменьки щасливчиків», – наголошує Бехар.

Для вирішення проблеми нерівності голова благодійної організації з Індії пропонує урядам інвестувати у важливі інфраструктурні проєкти, які можуть допомогти зменшити навантаження жінок та дівчат. Наприклад, інвестиції у постачання води та каналізацію, електроенергію, догляд за дітьми, охорону здоров’я можуть звільнити час жінки та покращити їхню якість життя. Наприклад, надання доступу до поліпшеного джерела води може заощадити жінкам у частинах Зімбабве до чотирьох годин роботи на день або до двох місяців на рік.