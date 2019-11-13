Мінсоцполітики: в Україні жінки отримують на 21% нижчу заробітну плату

В Україні жінки отримують на 21% нижчу заробітну плату, повідомила міністр соціальної політики Юлія Соколовська у Facebook.

«Наразі в Україні жінки отримують, наприклад, на 21% нижчу заробітню платню порівняно з чоловіками. Цей показник вищий, ніж у більшості країн Європи», – розповіла Соколовська.

За її словами, по суті це «невикористаний потенціал як для самих жінок, так і для країни в цілому».

«І мова не лише про зрівняння рівнів оплати праці чоловіків та жінок, а й про створення рівних умов: щоб матері мали можливість при бажанні повертатись на ринок праці після народження дітей, щоб роботодавці розвивали відповідну інфраструктуру та умови, більш гнучкі графіки роботи, щоб татусі все більше залучались до догляду за дітьми, країна розвивала дошкільну освіту, щоб ми долали стереотипи, щоб більше жінок ставало на керівних посадах і багато іншого», – зазначила Соколовська.

За даними Євростаті, у 2017 році в Європейському союзі жінки заробляли в середньому на 16% менше, ніж чоловіки. При цьому найбільша різниця в зарплатах була в Естонії (25,6%), найменша – у Румунії (3,5%).