Жінкам у світі потрібно 257 років, щоб досягти гендерного паритету в економіці – WEF

У нинішньому глобальному темпі жінки витратять понад 2,5 століття на те, щоб скоротити розрив у економічних можливостях із чоловіками, йдеться в останній щорічній доповіді Всесвітнього економічного форуму 17 грудня. Звіт про гендерний розрив свідчить, що гендерна нерівність на робочих місцях у всьому світі зменшується повільно, попри зростання вимог до рівноправного поводження.

Як йдеться у звіті Всесвітнього економічного форуму, для досягнення гендерної рівності в глобальній економіці знадобиться 257 років (в порівнянні з 202 роками в 2018-му). Таким чином, розрив у економічних можливостях для жінок збільшився на 55 років. Водночас жінки скорочують гендерний розрив у таких сферах, як політика, охорона здоров’я та освіта.

«Прогрес, безумовно, занадто повільний», – вказано у звіті.

У звіті експерти проаналізували відмінності між статями у 153 країнах у таких сферах як освіта, охорона здоров’я, тривалість життя, економіка і кар’єра, політичні права.

Рейтинг гендерної рівності у світі очолює Ісландія (понад 87%), на другій позиції Норвегія (понад 84%) і на третій – Фінляндія (понад 83%). У 2018-му Україна була на 65-му місці серед 149 країн у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності, цьогоріч – 59-та серед 153-х. Останні місця в рейтингу посідають Пакистан, Ірак і Ємен.

Відповідно до звіту, гендерний розрив в середньому скоротився. Згідно з поточним прогнозом Всесвітнього економічного форуму, жінкам знадобиться в середньому 99,5 роки, щоб досягти паритету в політиці, економіці, охороні здоров’я та освіті, що на 8,5 роки менше, ніж в минулорічній доповіді.

У звіті вказано: в середньому жінки у всьому світі заробляють на 40% менше за чоловіків за аналогічну роботу на тих же посадах.