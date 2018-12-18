Україна – на 65-му місці в рейтингу дотримання гендерної рівності

Україна посідає 65-е місце зі 149 країн у світовому рейтингу дотримання гендерної рівності, складеному Всесвітнім економічним форумом.

Як мовиться в рейтингу, найкраща ситуація в країні у сфері освіти, найгірша – в політиці.

Очолює цьогорічний рейтинг Ісландія. Після неї йдуть Норвегія, Швеція і Фінляндія. Попри те, що в першій десятці домінують скандинавські країни, до неї також входять латиноамериканська країна (Нікарагуа, 5-а), африканські держави (Руанда, 6-а, Намібія, 10-а), а також східноазійська країна – Філіппіни (8-е місце). Крім того, в першій десятці – Нова Зеландія (7-е місце) й Ірландія (9-е).

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Останні місця в рейтингу посідають Ірак, Пакистан і Ємен.

Автори звіту оцінюють прогрес 149 країн у чотирьох напрямках: економічна участь і можливості, освіта, охорона здоров’я і рівноправність у політиці.

У минулорічному рейтингу Україна була на 69-му місці зі 144 країн.