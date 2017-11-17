​Чого вимагають сучасні жінки?

Україна – на 69 місці зі 144 країн у світовому рейтингу з дотримання гендерної рівності. Найкраща ситуація в країні у сфері освіти, йдеться у рейтингу Світового економічного форуму за 2016 рік, найгірша – в політиці. Сучасне становище жінок в Україні характеризується нерівністю у всіх сферах життя – і насправді мова йде не про вимоги жінок, а про права людини.

Жінка – депутат чи депутатка?

Чимало дискусій точиться навколо фемінітивів. Якщо одні жінки категорично вимагають, аби їх називали по професії в жіночому роді: депутатка, експертка, членкиня, професорка, директорка, льотчиця, то інші категорично проти таких звернень.

Більшість професій мають назву в чоловічому роді.

Суспільство ще визначається зі своїм ставленням до фемінітивів, але жінки, які борються за рівні права, часто наполягають на їхньому використанні.

Не всі професії мають фемінітиви. Наприклад, «посол» у жіночому варіанті «пані посол», пояснює доктор філологічних наук Олександр Пономарів.

Жінки в професійному середовищі – що не так?

В Україні існує перелік із понад 450 професій, які жінкам обіймати заборонено. Причина – важка праця та шкідливі умови. Але жінка повинна мати право самостійно вирішувати, якою сферою діяльності їй займатися, тим більше якщо її професійні якості та фізичні здібності дозволяють їй це робити, пояснює Марія Іонова: «Ми не вимагаємо чогось додатково. В першу чергу – це права людини. Якщо людина має професіоналізм, фізичні дані та навички займатися певною діяльністю, навіть якщо ця робота дуже важка».

Поки що скасувати цей перелік не вдалося. Втім, у військовій сфері вдалося добитися певних зрушень, хоча ще залишається чимало позицій, які жінки в армії обіймати не можуть.

«Ми працювали з Міністерством оборони. І ми змінили наказ, де жінки можуть обіймати посади сержантського складу і наразі опрацьовуються зміни, де буде йти мова вже про офіцерський склад», – каже Іонова.

Зарплати теж не влаштовують?

В Україні існує дискримінація щодо жінок в оплаті праці.

Відповідно до даних Державної служби статистики за 2016 рік, жінки отримують на 36,5% меншу зарплатню, ніж чоловіки при рівних посадах та навичках.

Домашня робота – не лише жіноча справа, це ж нескладно визнати?

Покладання турботи про дітей та домашньої роботи лише на жінок – теж є ознакою, яку визначають як дискримінацію щодо прав жінок.

Майкл Кіммел, відомий американський соціолог, автор численних робіт присвячених гендерній рівності, наголошує, що як тільки жінки отримують рівні права із чоловіками, вигоду відчує весь світ. Життя чоловіків в тому числі стане кращим, особливо якщо домашня робота буде поділена між чоловіком і жінкою рівномірно.

«Коли чоловіки поділяють домашню роботу та виховання, їхні дружини щасливіші. Їхні дружини здоровіші. Їхні дружини рідше відвідують терапевта, рідше потерпають від депресії, рідше потребують тривалих прийомів ліків, частіше відвідують спортивні зали, повідомляють про вищий рівень задоволеності подружнім життям. Коли чоловіки поділяють домашню роботу та виховання, самі чоловіки здоровіші. Вони менше палять, менше п'ють, рідше приймають психоактивні препарати. Коли чоловіки поділяють домашню роботу та виховання, самі чоловіки щасливіші та здоровіші. І хто би цього не хотів?», – наголошує він.

Декретні відпустки – жіноча справа?

«На жаль, у нас в суспільстві так склалося, що чоловік працює, а жінка народжує, а ми говоримо про те, що жінка може і працювати теж. Це більше питання партнерства. І чоловік також може і працювати, і відводити дитину в школу, і може допомагати щось по господарству, це не буде принизливо», – зазначає народна депутатка Марія Іонова.

МФО «Рівні можливості» в попередньому скликанні були законодавчими ініціаторами, щоб відпустка по догляду за дитиною надавалась не тільки жінкам, додає вона.

«В Україні, як і в європейських країнах, цінністю стає родина, то для чоловіків вже не соромно бути в декретній відпустці по догляду за дитиною. Таких випадків більшає», – вважає Іонова.

Чи є дискримінація жінок у політиці?

У Верховній Раді наразі близько 12% серед депутатів – жінки. Це найбільша цифра за період незалежності. В Європі цей показник – в середньому на рівні 23%.

«Ми би хотіли, щоб більше жінок було в політиці, говорячи про стереотипи і цифри вважається, що політика – це чоловіча справа. Але хочу зазначити, що у політики не має бути статі, політик має любити людей і робити щось для людей. Наразі 12% жінок в парламенті – це недостатньо, але повірте, що ці 12% дуже активні та професійні. Що стосується виконавчої влади, там гірша ситуація, всього три міністерки – це замало, але якщо взяти заступників міністрів, то там дуже багато жінок», – зауважує Іонова.

Домашнє насильство – теж дискримінація жінок?

За статистикою Національної поліції, кількість звернень за фактами насильства в сім’ї – близько 130 тисяч у рік, потерпілі – переважно жінки.

Починаючи з середини червня, поліція запустила пілотний проект «Поліна» для протидії цьому явищу. У юрисдикції «Поліни» поки що невелика територія – Дарницький район Києва та Малиновський район Одеси і ціле місто Сєвєродонецьк у Луганській області.

Під час реалізації проекту його учасники виявили неефективність або відсутність корекційних програм для кривдників, а також все ще доволі низьку довіру українців до державних інституцій загалом.

«Жахливі цифри щодо домашнього насильства, і тому більше двох років міжфракційне об’єднання «Рівні можливості» дуже активно в законодавчому процесі спільно з громадським сектором обговорюємо тематику ратифікації Стамбульської конвенції. Тому що Стамбульська конвенція – це міжнародне право», – пояснює Марія Іонова.

Депутати відмовляються ратифіковувати конвенцію через визначення терміну «ґендер» в тексті документа.

Якщо жінки отримають більше прав, то чоловіки перестануть бути джентльменами?

Часто можна почути думку, що жінки, які борються за свої права, не хочуть, аби чоловіки відчиняли їм дверцята автомобіля, платили за вечерю чи пропускали вперед. Але це не так, заявляє Марія Іонова.

«Це – міфи. Не можу зрозуміти, чому так сприймають, думаю, що це лукавість, чоловіки. Абсолютно вітаємо, коли чоловік і відкриває двері, і подає пальто, по дружньому пригощає кавою, не бачу жодних застережень. Говориться про людські відносини, про повагу, в першу чергу, і немає значення чи ти чоловік, чи ти жінка», – каже вона.

Відповідно до Індексу ґендерної нерівності 2016 року, нижче від України розташувалися Чилі, Тайланд, Бангладеш, Росія, Венесуела, Румунія, Чехія, Гондурас.

«У нас дуже багато стереотипів. І кожен раз ми намагаємось пояснити, що це не якісь привілеї. Справа не в тому, що жінка хоче чого більшого. Ми говоримо про ті дискримінаційні норми, які існують і на законодавчому, і на ментальному рівні», – зазначає народна депутатка.